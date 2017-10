Els organismes estatutaris seran paritaris

Les Corts han aprovat la modificació de les lleis reguladores de les institucions de la Generalitat que arreplega l'Estatut d'Autonomia per a garantir la paritat de gènere en els seus òrgans. Amb aquesta decisió, la Sindicatura de Greuges, la Sindicatura de Comptes, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Valencià de Cultura, el Comité Econòmic i Social i el Consell Jurídic Consultiu hauran de contemplar la presència igualitària d'homes i dones en la seua composició.

La proposta, que eixit avant amb els vots a favor de tots els grups llevat del PP, pretén esmenar la composició dels òrgans estatutaris, que està "lluny de vetlar per la representativitat de les dones", segons consta en el text de la proposició de llei, que defensa la necessitat de "garantir de manera efectiva la composició representativa entre dones i homes dels seus òrgans i garantir la igualtat d'oportunitats".

La socialista Rosa Mustafá ha indicat que aquesta llei permet "millorar les institucions de la Generalitat" i ha advertit que les dones ja no solament volen apoderament: "Volem la meitat del poder".

Des de Compromís, Fran Ferri ha assegurat que se sent "orgullós" de pertànyer a la cambra quan s'aprova "una de les lleis més importants d'aquesta legislatura", amb la qual es modifiquen sis normes per a aconseguir "un objectiu molt senzill i alhora irrenunciable: la igualtat d'homes i dones".

La diputada del PP Blanca Garrigues ha criticat que amb aquesta llei "el tripartit ha fet gala del seu sectarisme més ranci", ja que ha exclòs "el grup majoritari" per pensar diferent i ha lamentat que opten per "la imposició". "Creuen que les dones necessitem quotes perquè ens trien?", ha preguntat, per a remarcar que els populars aposten per les seues capacitats i els seus mèrits. "Les dones estem sobradament preparades per a ocupar llocs de responsabilitat i no necessitem que ningú ens regale res, som iguals", ha dit, per a lamentar que aquesta iniciativa "infravalora" les dones i les tracta "des d'una lògica paternalista". A més, ha remarcat que la seua síndica i presidenta del PPCV és una dona, mentre que el president de la Generalitat, el de les Corts i els portaveus de PSPV, Compromís i Podemos són homes.

Cristina Cabedo (Podemos) ha assegurat que aquest és "un dia històric" en què "es repara el dany ocasionat a les dones en una esfera com la representació institucional". Cabedo també ha assenyalat que s'utilitzen les institucions com a "instrument exemplificador" per a "trencar l'imaginari que les dones no poden, que no s'ho mereixen o que alguna cosa estranya passa perquè no estiguen en les institucions".

La diputada de Ciutadans Mercedes Ventura ha defensat la igualtat entre homes i dones, però ha advertit que aquestes no volen "ser un nombre", sinó que es valore el seu talent. Per a això, ha advocat per legislar la igualtat d'oportunitats i no a través de quotes.