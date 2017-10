L'Ajuntament de València estudia exercir d'ofici l'acusació popular davant delictes d'odi ocorreguts a la ciutat

L'Ajuntament de València "estudiarà jurídicament" la personació com a acusació popular davant casos de delictes d'odi contra veïns de la ciutat i vetlarà pel desenvolupament "normal" de la Processó Cívica del 9 d'Octubre perquè es "respecte" i siga "un dia d'estima entre els valencians des de la diversitat de pensament".

Així ho han explicat l'alcalde de València, Joan Ribó, i la regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Isabel Lozano, en una roda de premsa en la qual han destacat que l'objectiu d'aquesta moció, que presentaran en el ple d'aquest dijous, és aconseguir una ciutat amb "tolerància 0" a l'odi i "una València oberta".

Ribó ha assegurat que "no es pot permetre que es repetisquen escenes de violència com les que es van produir la Diada passada; durant el matí, de caràcter verbal i, de vesprada, verbal i físic" –en referència als insults proferits contra polítics de Podem i Compromís en la processó i als episodis de violència protagonitzats per grups d'extrema dreta en la manifestació vespertina– i ha afirmat que la processó "s'ha de respectar" perquè "és imprescindible que siga una processó d'alegria".

A més, ha advocat per complir i fer complir els articles de la Constitució referents a la llibertat d'expressió, de pensament o a la integritat física i moral. "Alguns, que tenim certa edat, vam fer campanya a favor de la Constitució i la votàrem. És la nostra obligació que es complisca", ha comentat.

D'aquesta manera, la moció que es preveu aprovar aquest dijous inclou una condemna "als actes violents físics i verbals succeïts durant la processó cívica i durant tota la jornada del 9 d'Octubre", un compromís de "foment de la convivència" i de "prevenció del feixisme i la xenofòbia" i la intenció d'estudiar jurídicament la personació com a acusació popular" per a "defensar els drets i llibertats" dels veïns de València.

Crida als clubs de futbol

La moció també inclou que el consistori inste entitats esportives, ciutadanes, culturals, empresarials i de diversa índole –especialment clubs de futbol– a "adquirir un compromís ferm en la defensa de la convivència pacífica i la tolerància zero davant qualsevol tipus de violència". Preguntat sobre si ha traslladat aquesta proposta a algun club, el primer edil ha afirmat que han mantingut contactes sobre aquest punt amb el València C.F. i ha percebut una "predisposició raonable".

El consistori també convida les institucions autonòmiques i estatals a engegar "mesures per a arraconar i eliminar els grups feixistes i violents", així com a "no tornar a permetre en cap cas, a la ciutat de València, concentracions il·legals de grups d'extrema dreta".

Igualment, es compromet a vetlar pel "normal desenvolupament, la pervivència i la tutela en la conservació dels valors tradicionals" de la Processó Cívica del 9 d'Octubre i l'Ajuntament donarà trasllat d'aquests acords a Delegació del govern, el Consell i el govern estatal.

Isabel Lozano ha assegurat que aquesta moció és "un acte d'amor a la ciutat" amb la qual proposen "un nou pacte social per una convivència en pau" i ha expressat el seu desig que PP i Cs s'hi sumen. A més, ha recordat que en 2018 el consistori obrirà una Oficina municipal d'atenció a víctimes de delictes d'odi.