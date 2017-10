El Consell posa a disposició dels municipis 47 milions per a finançar projectes culturals, turístics i de mobilitat

La Generalitat destinarà 47,3 milions d'euros a un pla d'ajudes dirigit als ajuntaments per a desenvolupar projectes locals relacionats amb la cultura, el turisme i la mobilitat, segons ha avançat el president de la Generalitat, Ximo Puig, qui ha reiterat la "plena confiança" del Consell en els municipis "a l'hora d'abordar conjuntament polítiques en benefici de la ciutadania, de la millora dels serveis públics i d'un objectiu fonamental, que és la creació d'ocupació".

Segons explica el Consell en un comunicat, el pla es divideix en dues línies d'ajudes per a portar endavant projectes que milloren econòmicament, socialment i culturalment els municipis. D'una banda, s'inclouen projectes d'impuls i aprovació de plans de mobilitat sostenible i, de l'altra, iniciatives destinades a la protecció, conservació i recuperació de béns culturals per a incentivar un augment de l'activitat turística sostenible.

El pla contempla, en concret, 40 milions d'euros destinats a actuacions sobre immobles del patrimoni cultural valencià i 7.320.000 euros dirigits a actuacions relacionades amb plans de mobilitat urbana per a impulsar la transició cap a un nou model energètic, com és el cas de la construcció de carrils bici o l'adquisició d'autobusos impulsats per combustible alternatiu.

Es tractarà de projectes que puguen optar al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) i que seran cofinançats al 50% per la Generalitat en els seus pressupostos amb aportacions d'aquests fons comunitaris i al 50% per les entitats locals beneficiàries.

L'objectiu per a l'horitzó 2020 és concentrar els recursos dels fons europeus en els sectors més especialitzats, qualificats i amb major valor afegit del territori, cercant un "creixement intel·ligent", ha assenyalat el director general d'Administració Local, Antoni Such. "Estem parlant, en definitiva, que tot açò ajude a confirmar un model econòmic més sostenible i capaç de generar ocupació", ha manifestat Puig, qui ha incidit que "turisme i cultura són una aliança molt potent que hem de desenvolupar cada vegada més, com la de turisme i medi ambient".

Fons de Cooperació Local

El cap del Consell ha destacat que el pla presentat és "un projecte més de cooperació, col·laboració i aliança entre Generalitat i ajuntaments", amb el qual es pretén impulsar la "coparticipació i coresponsabilitat". En aquest sentit, Puig ha recordat que aquesta línia d'ajudes va en la direcció d'altres programes engegats en col·laboració amb els ens locals com Avalem Plus o Edificant, així com la restitució del Fons de Cooperació Local.

"No es tracta de patrimonialitzar cap política, sinó de ser cada vegada més eficients i útils i invertir de la millor manera possible aquells recursos que els ciutadans posen en les nostres mans", ha assegurat Puig, al mateix temps que ha afirmat que es tracta "d'una manera d'entendre l'administració ben diferent" a la d'altres governs anteriors.

Puig, per la seua banda, ha expressat l'esforç del Consell a l'hora de cercar fórmules perquè els ajuntaments puguen concórrer també a un altre tipus d'ajudes, així com per a augmentar el pressupost del pla, que finalment ha passat dels 20 milions inicials als 47.