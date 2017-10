Marzà nega cap adoctrinament a les aules valencianes: "Els mestres eduquen en la llibertat i la justícia"

El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha defensat aquest dimecres que els docents valencians eduquen els alumnes "en la llibertat i en la justícia" i no en l'adoctrinament davant les crítiques del Partit Popular, que ha alertat que els centres "s'estan omplint d'elements catalanistes" i existeixen denúncies de famílies sobre aquest tema. Així s'ha pronunciat el conseller davant la pregunta formulada per la diputada del PP Beatriz Gascó en el ple de les Corts sobre les mesures del Consell per a retirar l'agenda escolar distribuïda en alguns centres d'ensenyament alacantins "amb topònims en català i un mapa dels Països Catalans".

Gascó ha lamentat que Marzà s'haja pres aquest tema "a la babalà, apel·lant a la llibertat i a la pluralitat", valors positius, ha dit, però que tenen com a límit la legalitat. A més, ha afirmat que anar en contra de la Constitució i de l'Estatut "és un delicte". "És la seua responsabilitat condemnar-ho, investigar-ho i sancionar-ho", ha incidit davant el conseller, a qui ha demanat que no encobrisca aquestes accions perquè "açò no és llibertat, és utilització dels xiquets per als seus interessos partidistes i polítics".

Sobre aquest tema, Marzà ha començat la seua resposta assegurant a Gascó que "no pot venir ací com si no passara res" perquè "més que demanar explicacions hauria de donar-les", en referència al seu passat laboral en la Conselleria d'Educació. A més, ha dit a la bancada del PP que "veient el que ha passat aquesta setmana i el que ha dit la Fiscalia [sobre el finançament del partit], vostés no tindran tanta bandera per a tapar tanta vergonya".

El conseller ha indicat que "pensar d'una altra manera no és un delicte" i que la llei estableix que els centres, en l'exercici de la seua autonomia didàctica, són els encarregats d'adaptar els llibres de text i altres materials" que s'empren.

Així mateix, ha recordat que un reial decret de 1998 estableix sobre la supervisió que "quan es detecte contingut presumptament constitutiu d'un delicte, no de pensar diferent, el Ministeri d'Educació retrà comptes al Ministeri Fiscal i, mentre que l'autoritat judicial no estiga resolta, adoptarà mesures" que li corresponguen conforme al dret.

En tot cas, Marzà ha recordat que els llibres de text que s'utilitzen ara, els inspectors i els mestres són els mateixos que quan governava el PP i no eduquen en l'adoctrinament, per la qual cosa ha lamentat la "falta de respecte". A més, ha ironitzat en indicar que en tot cas adoctrinarien "en llibertat, justícia, serenitat i, sobretot, en bona educació, cosa que alguns haurien d'aprendre".