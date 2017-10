Juan Roig referma l'aposta de Mercadona per fer rendible la venda a través d'Internet

El president de Mercadona, Juan Roig, ha volgut deixar clar aquest dimecres a València el seu interés pel negoci en línia: "Hui dic públicament que crec en la telecompra". El cap de la companyia s'ha pronunciat en aquests termes durant la inauguració del 32é congrés d'Aecoc, que reuneix al Palau de Congressos de València més d'un miler d'empresaris, presidents i directors generals de les principals companyies de la indústria i distribució del gran consum i que ha comptat amb l'assistència del president de la Generalitat, Ximo Puig.

Roig, qui fa uns mesos va qüestionar públicament la web de la companyia, ha indicat que Juana Roig i Paco López dirigeixen l'àrea que està desenvolupant el projecte en línia de l'empresa per a tractar de fer rendible el negoci a través d'Internet. En les darreres presentacions de resultats de Mercadona, el mateix Roig ha reconegut que el negoci en línia no era rendible per a la companyia tot i que, en l'última roda de premsa de març de 2017, va assegurar que el seu empeny era fer valuosa també aquesta àrea de negoci.

En aquest sentit, Roig ha assenyalat que, "al 99%", creu que ho aconseguiran, alhora que ha dit que no sap quin serà el futur de la tenda física, però que creu "totalment" en la botiga en línia.

A més a més, l'empresari ha reiterat que la companyia preveu reduir els seus resultats a la meitat enguany i en 2018 per a escometre canvis –que requereixen "moltes inversions i remodelacions"– i, en tres anys "no s'assemblarà en res al Mercadona actual".