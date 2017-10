Obres Públiques reclama a Adif i Renfe més inversions per a millorar la xarxa de rodalia

La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha traslladat aquest dimecres als presidents d'Adif i de Renfe la necessitat de "millorar els serveis i la xarxa de rodalia de la Comunitat Valenciana". En aquest sentit, "ha recordat que queda molt de treball a fer en la xarxa de rodalia perquè s'ha invertit molt poc en els últims anys i, per tant, es requereixen actuacions de renovació de vies de la xarxa actual, de modernització de vies i estacions, així com la prolongació d'algunes línies actuals, la incorporació de noves línies i la millora dels serveis, tant de rodalia com regionals, en temps de recorregut i en freqüències".

D'aquesta manera, Salvador, que ha estat acompanyada pel director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, ha exposat al president d'Adif, Juan Bravo, i al president de Renfe, Juan Alfaro, durant la reunió mantinguda a Madrid les necessitats en matèria de rodalia del País Valencià. "Des de la Generalitat, tenim molt clares quines són les prioritats que ja va traslladar el president de la Generalitat, Ximo Puig, al ministre de Foment, Íñigo De la Serna, a través de l'Agenda Valenciana de les Infraestructures".

En un comunicat, Salvador ha considerat "positiva" la reunió perquè el "govern d'Espanya ha escoltat les reivindicacions i les actuacions necessàries" que ha traslladat el Consell i s'ha mostrat receptiu a estudiar i analitzar les propostes plantejades per a poder avançar en pròximes reunions. Davant açò, la consellera espera que "es materialitzen en el Pla de Rodalies anunciat pel ministre a València".

Per a la titular d'Obres Públiques, "els governs autonòmics estem prop dels ciutadans, coneixen les seues necessitats i reivindicacions i, per tant, és important i un avanç que el govern d'Espanya s'interesse i conega l'opinió del Consell a l'hora d'elaborar el futur Pla de Rodalies".

En aquest sentit, la consellera ha traslladat als representants d'Adif i de Renfe actuacions concretes que han d'incorporar-se, com la línia Castelló-Benicàssim-Vinaròs, la de Sant Vicent del Raspeig-Villena a Alacant, el Tren de la Costa (Gandia-Dénia-Alacant) o la línia de rodalia a l'Aeroport d'Alacant-Elx, així com també les actuals línies que s'han de millorar: les de València-Gandia, Xàtiva-Moixent, Utiel-Camporrobles-Caudiel i les línies Xàtiva-Alcoi i Alacant-Múrcia.

A més, Salvador també ha manifestat a Renfe l'"interés del govern valencià per procedir a una integració tarifària de totes les maneres de transport, incloses en els serveis de Rodalia de Renfe de l'Àrea Metropolitana de València a través de la recentment constituïda Autoritat Metropolitana de València".

Finalment, la consellera ha considerat que és "una oportunitat que el govern d'Espanya haja decidit invertir en la xarxa de rodalia de la Comunitat després de tants anys", ja que, segons ha recordat, el Pla de Rodalies de la Comunitat 2010-20120 "mai es va arribar a signar i és una mostra que les inversions i necessitats no s'han complit". Per açò, Salvador ha exigit que en el pla que està preparant ara el Ministeri es contemplen les actuacions necessàries perquè els 20 milions de valencians que utilitzen aquest servei cada any tinguen un servei de rodalia de qualitat i en les millors condicions".