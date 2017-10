La Generalitat comprarà obres d'artistes valencians per valor de 624.609 euros

El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha constituït aquest dimecres una comissió d'experts, integrada per especialistes de reconegut prestigi en l'àmbit de la cultura, que proposarà l'adquisició d'obres d'art d'artistes valencians. Aquestes obres formaran part del patrimoni cultural de la Generalitat Valenciana i les primeres adquisicions es realitzaran amb un pressupost de 624.609 euros.

Els museus han sigut un dels principals actors de la revitalització del mercat de l'art, al costat de col·leccionistes i organismes privats, mitjançant diversos canals de comercialització com són les fires d'art i antiguitats, antiquaris, galeries i subhastes, segons explica la conselleria. No obstant això, la recent crisi econòmica i del mercat de l'art aconsellen introduir-hi canvis que busquen crear una demanda agregada en el mercat de l'art valencià mitjançant la compra pública i, alhora, potenciar l'adquisició de reconeguts i consagrats artistes valencians i apostar per la compra d'obres de joves valorats i de trajectòria coherent amb les quals incrementar el patrimoni de la Generalitat Valenciana.

Amb l'adquisició de les obres, el govern valencià té previst programar futures exposicions, mitjançant el Consorci de Museus, que recorreran el territori valencià acompanyades de programes de mediació que contribuiran a la divulgació i la valoració del panorama artístic. Amb això, el Consorci de Museus implementarà una altra de les mesures del Pla Estratègic Cultural Valencià 2016-2020, que busca territorialitzar, a través d'un programa coordinat, l'oferta expositiva de les grans institucions museístiques, tant les dependents de la Generalitat com d'altres que vulguen adherir-s'hi, amb l'objectiu que, almenys, les deu ciutats més grans del territori valencià puguen comptar amb cinc propostes expositives procedents de les grans institucions museístiques. D'aquesta manera, la Generalitat fa efectiva la responsabilitat institucional d'impulsar, promocionar i estimular l'art valencià més actual.

La comissió d'experts

L'objectiu de la comissió d'experts és dur a terme una selecció d'obres i artistes representatius de la realitat creativa valenciana atenent diferents franges generacionals, de manera que siga capaç de reflectir l'heterogeneïtat i el dinamisme que caracteritza la nostra escena creativa.

La comissió està coordinada pel gerent del Consorci de Museus, Jose Luis Pérez Pont, i integrada pels següents experts en la matèria: Manuel Borja-Villel, director del Museu Reina Sofia; José Miguel García Cortés, director de l’IVAM; José Ignacio Cásar Pinazo, director del Museu de Belles Arts de València; Román de la Calle, catedràtic emèrit d’Estètica de la Universitat de València; Nuria Enguita, directora de Bombas Gens Centre d’Art; Rosa Castells, conservadora del Museu d’Art Contemporani d’Alacant; Rosalía Torrent, directora del Museu de Vilafamés; María Marco Such, coordinadora d’exposicions de la Fundació General de la Universitat d’Alacant; Ester Alba, degana de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València; Àngela Montesinos, presidenta de l’Associació Valenciana de Crítics d’Art; Pilar Tébar, vicepresidenta per Alacant de l’Associació Valenciana de Crítics d’Art; Paloma Palau, vicepresidenta per Castelló de l’Associació Valenciana de Crítics d’Art; i Ricard Silvestre, de l'Institut de Creativitat i Innovacions Educatives de la Universitat de València.