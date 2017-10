L'atur baixa en 24.600 persones al País Valencià en el tercer trimestre de l'any

L'atur va baixar en 24.600 persones al País Valencià en el tercer trimestre de l'any respecte a l'anterior, un 5,44% menys, la qual cosa va situar el nombre total d'aturats en 427.100 aturats.

Segons dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicats aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'atur va descendir en 63.300 persones en comparació amb el mateix trimestre de l'any anterior, la qual cosa suposa un descens del 12,91%. Al conjunt de l'Estat, l'atur va baixar en 182.600 persones en el tercer trimestre, un 4,6% menys, la qual cosa va situar el nombre total d'aturats en 3.731.700 persones, la xifra més baixa des del quart trimestre del 2008.

D'aquesta manera, la taxa d'ocupats se situa en el 59,27% i la d'aturats en 17,50%. Per sexes, al País Valencià hi ha 1.114.000 homes ocupats i 216.900 aturats, la qual cosa ofereix una taxa d'ocupació del 66,08% enfront d'una taxa d'atur del 16,30%. Així mateix, hi ha 899.900 dones ocupades i 210.300 desocupades i, per tant, la taxa d'ocupació és del 52,75% enfront d'una taxa de l'atur del 18,94%. En concret, el nombre d'ocupats al País Valencià al final del trimestre ascendeix a 2.014.000 persones després de créixer en 47.400, la qual cosa suposa un 2,41% més. Respecte al mateix trimestre de l'any anterior va créixer en 72.800 persones, un 3,75% més.

El nombre d'actius en aquest període se situa en 2.441.100, després de créixer en 22.800 persones, un 0,94% més, i en relació amb el trimestre de l'any anterior en 9.500 persones, un 0,39% més.

"Açò és estabilitat"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha aprofitat la sessió de control a les Corts per a posar en valor les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) fets públics aquest dijous, que reflecteixen que la valenciana és la comunitat amb major augment de l'ocupació en l'últim trimestre i, "per primera vegada des del 2009, supera els dos milions de llocs de treball". "Açò és estabilitat", ha dit.

Així s'ha pronunciat el cap del Consell en la seua resposta a la pregunta de la portaveu del PP, Isabel Bonig, de si considera que l'Executiu valencià "és un risc per a l'estabilitat de la Comunitat Valenciana". Sobre aquest tema, ha preguntat a la diputada si "té consciència real del que passa a la Comunitat" perquè des que el PP està en l'oposició "les coses funcionen millor per als valencians".

Puig ha indicat que malgrat els auguris que "anava a ser tot terrible" les dades de l'EPA mostren que és la regió en la qual més persones han trobat treball en l'últim trimestre. "Aquesta és la terra dels valencians, oberta i més estable que els últims anys que van governar vostès", ha remarcat.

"Com va a ser inestable una terra que lidera l'augment de l'ocupació, on vénen empresaris a invertir i a cercar seguretat jurídica?", ha preguntat, recordant que ho diuen tant economistes com el Financial Times, que es refereix al País Valencià com a "exemple de la recuperació econòmica" quan abans es referia a ella com a "exemple del col·lapse i la corrupció".

Bonig ha preguntat a Puig "quant ha costat" a les arques que el Financial Times parle així, davant el que el 'president' ha lamentat que qüestione a aquesta publicació: "No hem donat ni un euro, ha mentit".

La dirigent del PP ha recordat a Puig algunes dades, com ara les de pobresa infantil o els desnonaments, i ha lamentat que "no existeix Consell, no existeix president". A més, ha demanat a la vicepresidenta, Mónica Oltra, "menys festa i plató i més treball".

Millora substancial del sector femení

Per altra banda, el secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, ha destacat que les xifres són "francament positives", ja que confirmen una tendència en alça que continua en el temps i que reflecteix la consolidació en la recuperació de l'ocupació". En eixe sentit, Nomdedéu ha recordat que les dades situen l'ocupació al nivell de les anteriors a la crisi, cap a finals del 2008.

Així mateix, Enric Nomdedeu ha ressaltat que, en aquest trimestre, la millora substancial en les xifres s'ha produït "en el sector femení que tradicionalment és el que més està patint la crisi del mercat de treball". Així, més de 33.000 dones han trobat treball al País Valencià durant aquest últim trimestre.

No obstant açò, el secretari autonòmic ha reconegut que l'increment de la temporalitat i la dependència estacional està "encara molt present a l'economia valenciana". Així, les dades mostren que bona part de la recuperació de l'ocupació s'ha produït en el sector serveis (47.000 persones). Al mateix temps, el nombre de treballadors amb contracte temporal ha augmentat en més de 53.000 i disminueixen els contractats amb caràcter indefinit. En aquest sentit, ha avançat que des del Servef estan "treballant en noves iniciatives per a fer front a aquest creixentment a aquesta precarització del mercat de treball".