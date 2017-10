PP i Cs ofereixen al Consell el seu suport als pressupostos si retira el plurilingüisme i les ajudes a entitats "pancatalanistes"

El grup parlamentari del Partit Popular (PP) i el de Ciutadans (Cs) s'han oferit aquest dijous a les Corts a "dialogar i asseure's en una taula a negociar" amb el Consell els pressupostos de la Generalitat del pròxim exercici del 2018 –després d'assegurar Podem que a dia d'avui no els donaria suport– sols s'accepta baixar l'impost de Successions i Donacions i es retiren les ajudes a entitats "pancatalanistes" i les normatives que regulen el plurilingüisme.

Així ho han indicat les síndiques de les dues formacions a la cambra valenciana. Mari Carmen Sánchez (Cs) ha estat als passadissos de les Corts mostrant la seua "preocupació" per la possibilitat que s'hagen de prorrogar els comptes del pròxim exercici perquè són "un dels punts clau per a l'estabilitat d'un govern". "Creiem que prorrogar-los és una cosa que no es pot consentir perquè açò significaria que no hi ha més inversió ni per a sanitat, ni per assumptes socials, ni per a ocupació i ni per a educació, que són els quatre pilars fonamentals de la nostra autonomia i la nostra comunitat", ha puntualitzat.

Per açò, ha avançat que per a "garantir i donar una estabilitat política", Cs s'ofereix al Consell per a traure endavant els pressupostos sols si s'accepta "la baixada de l'impost de successions i es retiren les subvencions a associacions pancatalanistes que, a dia de hui, reben diners" perquè eixe muntant vaja a "sanitat, educació i a la dependència". "Tal com estan les arques de la Comunitat i tant que ens estem queixant que la sanitat, l'educació i els assumptes socials no tenen ingressos suficients, anem a llevar-les d'eixes associacions pancatalanistes que a dia de hui creiem que no tenen cabuda a la Comunitat i anem a destinar-les íntegrament a eixes partides", ha remarcat.

"Res desgavellat"

Al seu judici, no proposen "res desgavellat", sinó que donen "un pas endavant per a poder negociar amb el Consell i donar eixa estabilitat que a dia de hui el tripartit virtual no la té a causa d'eixe pas endavant de Podem". "És molt preocupant prorrogar els pressupostos i no ens ho podem permetre amb la situació financera que tenim a la Comunitat Valenciana perquè estem parlant que no rebríem més inversió i seria una irresponsabilitat tremenda i nosaltres ens oferim per a col·laborar en el cas que el Consell es veja apurat", ha subratllat.

"El PP està ací" amb les seues condicions

Per la seua banda, la síndica del PP a les Corts, Isabel Bonig, ha manifestat en el seu torn de paraula a la cambra valenciana que el seu grup vol ajudar el Consell. Ara bé, ha posat condicions que el president de la Generalitat, Ximo Puig ha d'acceptar. "Si accepta aquestes condicions, el PP està ací per a aprovar-li els pressupostos", ha etzivat Bonig.

Les condicions que ha posat el grup conservador passen per llevar els impostos de Successions i els de Patrimoni i retirar les normatives que ha aprovat el Consell al voltant del plurilingüisme que afecten tant l'Educació com l'accés a l'Administració pública.