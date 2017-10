El Puig reforça el dispositiu policial per a evitar que la protesta d'España 2000 afecte la celebració de l'Aplec

La tradicional celebració de l'Aplec del Puig veu, aquest any, perillar la seua normal celebració arran els fets ocorreguts darrerament a la manifestació del 9 d'Octubre en la qual es van produir agressions i atacs als participants per part de diversos grups ultres. La marxa cívica, que es duu a terme l'últim diumenge d'octubre des de fa dècades per part del nacionalisme i l'independentisme valencià, s'inicia a les Torres de Serrans de València i acaba al municipi d'El Puig de Santa Maria, on segueixen distintes activitats a llarg del dia.

L'ajuntament d'aquesta localitat de l'Horta Nord ha mostrat la seua preocupació per la protesta autoritzada i organitzada per España 2000, organització d'extrema dreta que ja ha protagonitzat altercats i accions feixistes, com ara l'assetjament que va patir la vicepresidenta Mónica Oltra a la seua casa fa una setmana.

Davant aquest escenari, el consistori ha posat en marxa un fort dispositiu policial per tal d'evitar qualsevol incident que se'n puga derivar. "L'Ajuntament aplicarà totes les mesures que siguen necessàries perquè la jornada puga transcórrer amb normalitat i seguretat", assegura el consistori en un comunicat.

Així mateix, el govern municipal lamenta que "s'haja hagut d'arribar fins a aquesta situació quan aquesta jornada duu celebrant-se des del 1915 i ha tingut lloc de forma pacífica i sense incidents durant tot el règim franquista i els successius ajuntaments democràtics". Recorden també que "El Puig és un poble tolerant, obert i plural que sempre ha resolt i seguirà resolent les tensions identitàries, polítiques i culturals pròpies d'una societat avançada com la nostra des de la tolerància, el respecte a la diferència i la defensa clara i contundent dels valors democràtics".

Compromís critica l'autorització de la concentració

La diputada de Compromís al Congrés, Marta Sorlí, ha registrat una bateria de preguntes parlamentàries perquè el govern espanyol aclarisca el dispositiu policial que desplegarà per a garantir la seguretat dels assistents a l'Aplec del Puig després de les amenaces de l'extrema dreta.

Sorlí ha carregat contra el delegat del govern al País Valencià, Juan Carlos Moragues, després de conèixer l'autorització a España 2000 per a concentrar-se a solament un parell de quilòmetres del lloc on té lloc històricament la celebració del Bloc: "Moragues no està complint amb la seua funció de protegir els ciutadans. Hi ha una clara amenaça de la mateixa extrema dreta que va protagonitzar les agressions del 9 d'Octubre i ara tenen la legitimitat que els ha atorgat el govern espanyol".

Per a la diputada de Compromís, la decisió d'autoritzar la concentració li fa pensar que "algú en el govern de Rajoy vol propiciar la violència i per això permeten manifestacions de grupuscles violents prop d'un acte polític que se celebra des dels anys 60".

Sorlí també ha demanat més responsabilitat als partits per a afavorir la convivència: "El llenguatge bèl·lic del PP i Ciutadans ha aconseguit situar Compromís en el punt de mira de l'extrema dreta més violenta. Uns assenyalen i uns altres actuen amb impunitat".