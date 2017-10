A Ximo Puig no li agrada l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola, com han pactat el PP, el PSOE i Ciutadans al Senat. Tot i això no s'hi oposa, segons ha deixat clar durant la sessió de control celebrada aquest matí a les Corts Valencianes a preguntes el grup parlamentari Podem.

"Com a president d'una comunitat autònoma, està a favor de l'aplicació de l'article 155 aprovada pel govern del PP?", ha inquirit Antonio Estañ al cap del Consell. Ximo Puig ha respost que "qualsevol demòcrata sap que el 155 es la darrera instància", un límit que palesa que "ha fracassat la política". Per al president de la Generalitat, "el problema només se soluciona amb legalitat i diàleg".

"Com es pot construir trencant les regles del joc i sense política?", s'ha preguntat abans d'advertir que "s''ha deixat empitjorar la qüestió i s'està produint un xoc de trens que estava anys anunciant-se". Tot i això, s'ha mostrat optimista perquè "hi ha temps perquè la ferida no es faça més greu". L'eixida, a parer de Puig, és la reforma de la Constitució, atés que "l'estat de les autonomies té símptomes d'esgotament".

El síndic de Podem ha recordat a Puig que la seua posició no és compartida per alguns dels líders territorials del PSOE, partidaris de l'aplicació del 155 siga com siga. El president de la Generalitat li ha retrucat que ell "representa un govern i no cap posició partidista ".

"M'agradaria que Puigdemont haguera anat al Senat i convocat eleccions. No estem per a regats a curt termini, sinó per a aplicar la llei i dialogar", ha afegit Puig, "Si Puigdemont convoca eleccions no ens alinearem a favor del 155. No m'agrada la suspensió de l'autonomia, però tampoc la suspensió de les garanties constitucionals i estatutàries produïda per la Generalitat de Catalunya", ha conclòs.