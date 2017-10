La CVMC desestima el recurs de la Unió de Periodistes contra el barem de les borses d'À Punt

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), reunit aquest dijous, ha acordat desestimar el recurs administratiu de reposició interposat per la Unió de Periodistes, juntament amb l'Associació de la Premsa d'Alacant, contra la convocatòria de la borsa de treball de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.

En la seua resolució, el consell recorda que l'experiència està admesa com a mèrit i subratlla que el Tribunal Constitucional "ha reconegut la constitucionalitat de la valoració de l'antiguitat en un lloc de treball o funció pública, així com també del que es denominen habitualment, de manera genèrica, serveis prestats, declarant que no són contraris als principis de mèrit, capacitat i igualtat".

L'organisme afegeix que, en qualsevol cas, la condició d'extreballador "no es podrà fer valdre en una part significativa de les places pel fet que determinades categories no existien en l'antiga Ràdio Televisió Valenciana (RTVV)".

"Per tant, per a l'accés a una part important dels llocs (més de cent) no podrà al·legar-se l'experiència en l'antiga RTVV", detalla l'escrit. La corporació afegeix que, amb unes bases similars, ha contractat ja 23 persones, una tercera part de les quals no han utilitzat l'experiència en RTVV per a accedir a la CVMC.

En la resolució, el Consell Rector recorda igualment que en la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, la Generalitat preveu que en la contractació temporal cal valorar, de forma diferenciada, haver treballat en l'antiga RTVV, l'antiguitat i haver accedit al lloc mitjançant un procés selectiu. També remarca que els acords són el resultat d'una negociació prèvia.

Per tant, sosté, "ni és cert que els treballadors de l'antiga RTVV resulten beneficiats de manera automàtica i injustificada, ni és cert que la resta de professionals del sector es veuen impossibilitats per a accedir als nous llocs de treball", apunta la resolució.