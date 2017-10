Transparència organitza un congrés per a reflexionar sobre el passat, el present i el futur de l'autogovern

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació organitzarà, entre el 8 i el 10 de novembre, el congrés 'L'autogovern del poble valencià, passat, present i futur', amb l'objectiu de "posar en valor l'autogovern del poble valencià des d'un punt de vista històric, social, polític i jurídic", a més d'aprofitar per a commemorar diferents efemèrides relacionades amb la qüestió.

El conseller Manuel Alcaraz ha presentat aquest fòrum de debat acompanyat del director de la Càtedra de Dret Foral de la Universitat de València, Javier Palao, segons ha informat la Generalitat en un comunicat. També han participat la secretària autonòmica de Transparència, Zulima Pérez, i el director general de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, Josep Ochoa.

Alcaraz ha destacat que es tracta d'una "cita important, tant des del punt de vista intel·lectual com polític i simbòlic". En aquest sentit, el conseller s'ha referit a algunes de les efemèrides que es commemoren enguany i que han contribuït a la construcció moderna del País Valencià, entre les quals ha destacat que fa 40 anys de la primera gran manifestació autonomista, que va tenir lloc el 9 d'octubre del 1977.

Al seu torn, es commemoren els 35 anys de l'Estatut d'Autonomia, aprovat l'any 1982, i han transcorregut 25 anys de la publicació de les actes del primer congrés de l'Administració Valenciana 'Dels Furs a l'Estatut'. A més, el 2018 serà el 600 aniversari de la creació de la institució de la Generalitat com a òrgan permanent i el 40 aniversari de l'aprovació de la Constitució espanyola del 1978, que va suposar la recuperació de la democràcia i l'articulació de l'estat autonòmic.

El conseller ha assenyalat que "és bo celebrar l'esperit d'unitat de la manifestació del 77 amb aquest congrés i recordar que l'autogovern segueix viu i no és només una cosa del passat".

El congrés, organitzat per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació juntament amb la Càtedra de Dret Foral de la Universitat de València, comptarà amb la presència de 44 ponents que articularan les ponències i el debat entorn de tres grans blocs: evolució històrica i situació actual del model autonòmic des de la perspectiva valenciana; desenvolupament de les polítiques d'autogovern del poble valencià i les seues institucions, i futur de l'articulació territorial de l'Estat.

Per la seua banda, el director de la Càtedra de Dret Foral de la Universitat de València, Javier Palao, ha fet un repàs per l'estructura i participants del Congrés i ha indicat que "aquesta iniciativa, oberta a tothom, pretén oferir testimonis personals del que es pretenia amb l'autogovern valencià i el que finalment es va fer".

Les activitats del Congrés es dividiran en dues fases: en la primera hi haurà les jornades dels dies 8, 9 i 10 de novembre i en la segona es realitzaran activitats per diferents ciutats del territori amb monogràfics sobre la incidència de l'autogovern en qüestions com el medi ambient, la cultura o el paper dels municipis valencians en el desenvolupament de les polítiques públiques.

Les diferents intervencions dels ponents es recopilaran en un número especial de la Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics. A més, aquesta iniciativa es complementa amb altres activitats com l'exposició de fotografies de la manifestació de 1977 'Retrats d'una il·lusió' que ha organitzat el Museu Valencià de la Il·lustració de la Diputació de València i que es podrà visitar fins al pròxim 7 de gener. Aquesta exposició recorrerà altres ciutats valencianes a partir de l'any 2018.