El president del Sabadell, Josep Oliu, assegura que el trasllat de la seu social a Alacant no és circumstancial

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha subratllat que el canvi de la seu social de l'entitat des de Sabadell, on estava ubicada des del 1881, a Alacant "no té caducitat", perquè es tracta d'una decisió "molt pensada i meditada", atés que se sabia que "si es donaven determinades circumstàncies s'havia de fer aquest pas".

Així ho ha afirmat als mitjans abans d'esmorzar amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, el president del banc, que ha explicat que quan es dóna "un pas així, és indefinit" i que la celebració, aquest dijous, del primer Consell d'Administració de l'entitat a Alacant és, per tant, una "fita històrica".

Josep Oliu ha recordat que la seu del Sabadell es mantenia des del 1881 a la ciutat catalana i, ara, "per diferents circumstàncies" s'ha optat per canviar la seu social a Alacant perquè és on l'entitat té una "quota de mercat més alta". Banc Sabadell va ser l'entitat que es va quedar amb l'antiga Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

"La província d'Alacant és la que té més alta quota de mercat. No hi ha cap província catalana, ni fins i tot Astúries –on és el primer banc–, que tinga la quota de mercat que hi ha ací en empreses i particulars", ha reconegut Oliu, que ha xifrat aquesta quota, segons segments, en fins al 20 per cent.

"És on tenim un important centre corporatiu, és on tenim el nostre centre de dades i on tenim Solvia i una part important del nostre centre corporatiu", ha continuat el president del Sabadell, qui ha reconegut que "a l'hora de decidir es va triar Alacant davant d'altres alternatives".

Oliu ha incidit que la valenciana és la segona autonomia on el banc té més personal, amb més de 2.500 treballadors, dels quals més de 1.400 estan "en serveis corporatius".

Seguretat jurídica

Per la seua banda, el president de la Generalitat ha manifestat la seua "alegria" per rebre el Banc Sabadell a Alacant i ha destacat que el País Valencià aporta un "escenari d'estabilitat, honradesa, transparència i diàleg". "És l'escenari que volem projectar cap al futur", ha indicat, alhora que ha sostingut que, des d'Alacant, el Banc Sabadell es podrà "desenvolupar amb tota la seguretat jurídica i garanties de complicitat amb la societat valenciana i el Consell, que se sent confortable en aquest àmbit de col·laboració".

Puig ha agraït a la direcció del banc que optara per Alacant, encara que ha insistit que "la causa" de la decisió "no és especialment volguda i benvolguda". "Sí que és evident que estem més contents que hagen vingut a Alacant que si hagueren anat a Madrid".