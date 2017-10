L'Ajuntament de València acorda per unanimitat condemnar les agressions ultres del 9 d'Octubre

L'Ajuntament de València ha acordat, aquest dijous, per unanimitat, en el ple ordinari d'octubre, condemnar "els actes violents, físics i verbals ocorreguts durant la Processó Cívica i durant tota la jornada del 9 d'Octubre" a la ciutat. Aquesta condemna s'ha fet efectiva en tirar endavant la moció presentada per l'equip de govern que conformen Compromís, PSPV i València en Comú, que ha obtingut també el suport dels grups de l'oposició, PP i Ciutadans.

Al seu torn, el ple ha aprovat una declaració institucional de condemna, com l'acordada a les Corts Valencianes, a aquests fets, amb la qual el consistori ha expressat el seu "enèrgic rebuig als atacs contra la integritat física i moral que es van produir en aquella jornada".

El PP, que inicialment discrepava de la proposta de l'executiu municipal, l'ha votada a favor després d'incloure's en ella, a petició del seu portaveu Eusebio Monzó, una anotació per a rebutjar "qualsevol tipus de violència" vinga del grup que vinga.

Amb l'aprovació de la moció, l'Ajuntament es compromet "a desenvolupar accions de foment de la convivència i del respecte als drets i llibertats democràtiques de totes les persones, de prevenció del feixisme i la xenofòbia", amb especial atenció "a la població més jove".

Igualment, l'administració local es compromet a "estudiar jurídicament la personació com a acusació popular" en els casos de delictes d'odi "per a defensar els drets i llibertats" dels veïns de la ciutat. Al seu torn, ha decidit instar entitats ciutadanes, culturals, socials, empresarials, turístiques i esportives a "adquirir un compromís ferm en la defensa de la convivència pacífica i la tolerància zero davant qualsevol tipus de violència".

L'acord inclou també el compromís de l'Ajuntament de vetlar pel "normal desenvolupament" de la Processó Cívica del 9 d'Octubre, declarada Bé d'Interès Cultural. Finalment, assenyala que es donarà trasllat d'aquestes decisions a la delegació de govern espanyol, a la Generalitat i al Govern d'Espanya.

"O s'està amb la democràcia o s'està amb els violents", ha dit la regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Isabel Lozano, quan ha presentat la moció. El portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, ha mostrat el seu rebuig als "intolerables insults" del 9 d'Octubre i a altres signes de violència, com ara l'assetjament patit per la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

El portaveu del PP, Eusebio Monzó, ha considerat que, en condemnar la violència, també s'ha de fer extensiva la condemna a les accions en aquest sentit de grups "d'extrema esquerra, antisistema i anticapitalistes". Monzó ha lamentat també l'assetjament a Oltra.

Isabel Lozano ha destacat que no existia "cap raó de pes per a no aprovar la moció" perquè no es parla "d'ideologia sinó d'agressions i de violència".

La declaració institucional aprovada assenyala també que "l'article 21 de la Constitució reconeix el dret de reunió pacífica i de manifestació, drets tots dos pels quals l'Estat i els seus Cossos i Forces de Seguretat han de vetlar per a assegurar el seu lliure exercici en un entorn de seguretat i amb plenes garanties".