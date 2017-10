El PSPV proposarà un nou alcalde d'Alacant si Echávarri va a judici

PSPV i Compromís han signat aquest dijous un acord de refundació del pacte de govern municipal en l'Ajuntament d'Alacant que preveu la investidura d'un nou alcalde o alcaldessa a proposta dels socialistes en cas d'obertura de judici oral a Gabriel Echávarri, que està investigat judicialment per presumptes irregularitats en factures de la regidoria de Comerç i per la Fiscalia a causa de l'acomiadament de la cunyada del portaveu del PP al consistori, Luis Barcala.

A l'acte de rúbrica del manifest, de deu punts, han assistit l'alcalde, Gabriel Echávarri; el portaveu de Compromís, Natxo Bellido, i càrrecs institucionals de les dos formacions. Des de tots dos partits han estés la mà explícitament a Guanyar Alacant per a sumar-se al pacte.

Els dos primers punts del manifest es refereixen a la situació processal de l'alcalde i demanen que es resolga "de forma positiva" abans que acabe l'any per a propiciar el procés de refundació del pacte. En el cas que es mantinga o s'agreuge, els signants entenen que eixe procés de refundació "ha arribat a la seua fi"; es "tancarà la possibilitat d'avançar" i es donaran per extingits els compromisos aconseguits.

En eixe moment, es passaria al punt dos del manifest, que arreplega la investidura d'un nou alcalde si s'obri judici oral a Echávarri com a "punt inprescindible" per a "avançar" en el procés de refundació i amb el compromís de "garantir un nou govern progressista en la ciutat", indica el text. Bellido ha explicat als mitjans que, si això no es produeix, "Compromís deixarà el govern municipal".

Compromís no canvia de posició

En atenció als mitjans, Bellido ha subratllat que el seu partit no ha "canviat" la seua posició que, segons ha puntualitzat, segueix sent la marcada en l'executiva de Compromís del 29 de setembre i ratificada el 17 d'octubre en l'assemblea local del partit per responsabilitat amb l'ajuntament, la ciutat i "els milers i milers de persones que van votar opcions de canvi" al maig del 2015. Per això han "flexibilitzat el temps per a prendre decisions" encara que "amb unes condicions" que havien d'estar plasmades en l'acord.

Per la seua banda, Gabriel Echávarri s'ha manifestat "content" per la signatura del pacte i ha destacat que s'ha posat damunt de la taula la "importància" de seguir i "culminar les polítiques que s'havien iniciat" durant aquests dos anys i mig. Al seu judici, si permeteren "que el PP aconseguira l'alcaldia pel mitjà que fóra, seria una legislatura fallida i un gran fracàs a les expectatives de milers d'alacantins".

Mà estesa a Guanyar

Així mateix, preguntat per una possible trobada amb Guanyar Alacant, l'assemblea de la qual va ratificar dimarts passat la petició perquè dimitira, l'alcalde ha assegurat que "té la mà estesa per a, des de la lleialtat deguda als companys de Govern i a la Generalitat valenciana, al que representa el pacte del Botànic, es pot incorporar en el moment que considere".

Respecte a aquesta qüestió, Bellido ha assegurat que des de Comproíis i el PSPV treballaran "de forma activa per a incorporar Guanyar" al pacte. "És important que Guanyar se sume a aquest pacte, que ho faça hui, que ho faça demà, que ho faça d'ací a unes setmanes, d'ací a uns dies, quan ells consideren o quan, dins dels seus temps, puguen fer-ho", ha indicat.