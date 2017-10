La patronal aprova acudir a la manifestació del 18 de novembre contra l'infrafinaçament

La Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha aprovat aquest dijous en el seu comité executiu i en la seua junta directiva sumar-se a la manifestació del 18 de novembre per a reivindicar la millora del sistema de finançament i "l'equilibri de les inversions territorials de l'Estat", segons ha informat l'entitat en un comunicat.

Segons la confederació, la CEV ha adoptat aquest acord en atenció als interessos generals del País Valencià, de les seues empreses i ciutadans. Així mateix han reclamat que aquest acte, que congregarà la societat civil valenciana, es desenvolupe "de forma pacífica" i que no es convertisca en un instrument de "confrontació política" i que es garantisca el respecte a les diferents sensibilitats que es troben en la diversa societat valenciana.

Els empresaris s'adhereixen a la manifestació "després de les diferents declaracions institucionals subscrites per totes les formacions polítiques amb representació a les Corts Valencianes en les quals es denuncia l'infrafinançament i la manca d'inversió de la Comunitat Valenciana", transcorregut més d'un mes des de la signatura del Manifest per un finançament i per unes inversions justes per a la Comunitat Valenciana que van rubricar en la CEV els secretaris generals d'UGT-PV i CCOO-PV, Ismael Sáez i Arturo León, i el president de la CEV, Salvador Navarro.

El comité executiu i la junta directiva de la CEV consideren que la solució a l'actual situació del país passa "necessàriament" per buscar una solució integral al model de finançament de les comunitats autònomes de l'Estat. La CEV ha assenyalat que "confia a aconseguir la unitat d'acció de la societat civil en la defensa dels interessos generals de la Comunitat Valenciana".