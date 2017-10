'Viquimarató' sobre la Il·lustració al MuVIM

El Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM), dependent de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València, acull aquest proper diumenge un taller d'edició de Viquipèdia organitzat pels voluntaris d'Amical Wikimedia i que estarà centrat en la difusió de continguts i recursos relatius a la Il·lustració.

Aquesta iniciativa està orientada a viquipedistes habituals, curiosos i gent que no coneix el funcionament d'aquesta popular enciclopèdia en línia però que té interés per conéixer-la millor. Tots ells es reuniran per a aprendre a editar i difondre el coneixement lliure i multilingüe. L'entrada serà lliure i gratuïta fins a completar l'aforament i serà necessari que els participants vagen acompanyats dels seu propi dispositiu electrònic, ja siga l'ordinador portàtil, la tauleta o qualsevol altre.

Aquest projecte conjunt entre Amical Wikimedia –l'associació que aglutina els viquipedistes– i el mateix MuVIM –l'únic centre a Europa dedicat específicament a la difusió del Moviment Il·lustrat– tractarà de casar l'era de la informàtica amb el Segle de les Llums.

Els organitzadors de la trobada recorden que la Il·lustració va ser un moviment intel·lectual que, en el segle XVIII, va fer possible el desenvolupament del pensament cap a una visió alliberadora de l'home i, alhora, un corrent preocupat per la generació i difusió del coneixement que va donar lloc al projecte de L'Encyclopédie. Així mateix, subratllen que les coses han canviat molt des del segle XVIII fins al present. "El compendi del coneixement del segle XXI ja no és L'Encyclopédie, ja que actualment s'han diversificat els suports de publicació en què es pot disposar del coneixement elaborat, amb infinitat de bases de dades i portals de difusió de la producció científica", expliquen. No obstant això, amb el propòsit de gestionar millor la informació i que aquesta resulte accessible per a la major quantitat d'usuaris possibles, existeix un projecte basat en L'Encyclopédie però convenientment adaptat als nostres dies: la Viquipedia, l’enciclopèdia en línia col·laborativa.

Aquesta sessió forma part d'un 'Viquiconcurs' que consisteix en una selecció de 12 temes, que van des de Francisco Pérez Bayer al llibertinatge de Lucilo Vanini. Es tracta d'un concurs multilingüe en què es pot participar amb qualsevol de les 300 edicions idiomàtiques que comprén l'enciclopèdia en línia.