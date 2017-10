Els músics en valencià guardonen la trajectòria de Maria del Mar Bonet

El COM (Col·lectiu Ovidi Montllor de músics i cantants en valencià) ha fet publiques les candidatures finalistes als Premis Ovidi 2017 i ha anunciat els premiats amb els dos guardons honorífics: el Premi Suport a la música en valencià, que aquesta edició és per a Comboi Records, i el Premi a la Trajectòria, per a Maria del Mar Bonet.

El COM recorda que, el passat febrer, el segell discogràfic valencià Comboi Records, format per dos històrics activistes de la música a València, José Rivas i Carlos Carrasco, va cessar la seua activitat. Durant els darrers onze anys, i enmig d'una greu crisi de la indústria discogràfica, Comboi Records ha anat publicant regularment treballs de cançó, de pop d'autor, de folk, de jazz i bossa de nombrosos artistes de la terra, canten en la llengua que canten o facen música instrumental. "La presència gens anecdòtica de músics en valencià al seu exquisit catàleg (Julio Bustamante, Carles Dénia, Eva Dénia, Rafa Xambó, Àlvar Carpi, Gent del Desert, Baraca Folk, Josep Maravilla, Ivan Brull, La Romàntica del Saladar...) és reconeguda pel COM amb aquest Premi Suport tot desitjant-los una feliç jubilació", indiquen des del col·lectiu.

Coratge cívic

Amb el guardó a Maria del Mar Bonet, serà la tercera vegada que el COM atorgue el seu Premi a la Trajectòria a un artista no estrictament valencià –en les ocasions anteriors foren Toti Soler i Joan Manuel Serrat. "És del tot innecessari enumerar ací els molts mèrits de Maria del Mar Bonet, una de les figures més emblemàtiques de la Cançó, amb cinc dècades de trajectòria artística, l'excel·lència i coherència de la qual són reconegudes sens dubte per tothom", argumenten des de l'entitat. El COM, a més, destaca que l'obra de Bonet ha sigut decisiva per a enlairar la Cançó des del seu context de música mediterrània moderna i on totes les varietats de la llengua, populars i literàries, hi tenen un encaix harmònic. "El Col·lectiu Ovidi Montllor vol premiar Maria del Mar Bonet pel seu art, pel seu mestratge i també pel seu coratge cívic, que s'ha fet ben present de nou ara, en uns moments especialment complicats per a la nostra societat. Tindrem la sort de comptar amb ella en la gala de lliurament dels Premis Ovidi i en la Fira Trovam, on gaudirem del seu espectacle de commemoració de 50 anys als escenaris", indiquen.

Els Premis Ovidi, que enguany faran la dotzena edició, s'atorguen a totes les produccions discogràfiques en valencià publicades en el termini d'un any (en este cas, des d'octubre del 2016 fins a setembre del 2017). Enguany, han sigut noranta-vuit produccions, xifra equivalent a la mitjana de les edicions anteriors. Els Premis Ovidi s'estructuren en tres blocs: premis musicals, dividits en deu categories –enguany amb la novetat "mestissatge"– i amb jurat integrat per professionals del periodisme musical (en aquesta ocasió, Teresa Ciges, Josep Vicent Frechina, Eduardo Guillot i Quim Vilarnau); premis de disseny i de videoclip, que decideix un jurat integrat per professionals del disseny gràfic i audiovisual (enguany, Sebastián Alós, Cèsar Amiguet i Maria Estrada); i els premis honorífics al suport i a la trajectòria, que decideix l'assemblea del Col·lectiu Ovidi Montllor de músics i cantants en valencià.

Els guanyadors de cada categoria seran anunciats a la gala dels XII Premis Ovidi, que tindrà lloc a l'Auditori de Castelló de la Plana el pròxim 9 de novembre a les 22.30 hores en el marc del Trovam, Fira Valenciana de la Música. Els Premis Ovidi han comptat, des dels seus inicis, amb el suport de la Federació Escola Valenciana (que hi dona el Premi Revelació) i, des de les dues darreres edicions, amb ajuda de les institucions públiques valencianes, amb la Generalitat al capdavant.

Nominats

Pel que fa a les diferents categories, els nominats pel jurat musical al Millor disc cançó d'autor són Abraham Rivas, per Cançons de la roba estesa (Mésdemil); Mireia Vives i Borja Penalba, per Línies en el cel elèctric (Mésdemil); Tomàs de los Santos, per Segona mà (Mésdemil); i Verdcel, per De plantes, talaies i cims (i una aroma) (Edicions 96).

Els nominats al Millor disc de folk han sigut Apa, per Flamencianes (Mésdemil); Gent del Desert, per Ésser viu (Comboi Records); Solk, per Herència (Mésdemil) i Urbàlia Rurana, per De tornada a les ribes (Mésdemil); mentre que al premi al Millor disc de hip hop i electrònica opten Pupil·les, per Les silenciades (Atomic Studio); Tesa, per Al-tesa (Autoedició); We Are Not Brothers, per No som germans remixes (Música de Telers) i Zoo, per Raval (Propaganda pel Fet).

Els candidats al Millor disc de mestissatge són Candela Roots, per Humanité (Mésdemil); El Diluvi, per Ànima (Música de Telers); Tito Pontet, per Candela (Mésdemil); i Xavi Sarrià, per Amb l'esperança entre les dents (Propaganda pel Fet); i al Millor disc de pop, Gem, per Dent de lleó (Autoedició); Júlia, per Pròxima B (Malatesta); Mireia Vilar, per Madre Salvaje (La Casa Calba) i Tardor, per Patraix (Primavera d'Hivern). Quant al Millor disc de rock, hi competeixen Mox Nox, per Cova ampla (Autoedició); Senior i el Cor Brutal, per Valenciana vol. 1 (Malatesta); Smoking Souls, per Cendra i or (Propaganda pel Fet) i Trineu, per Peix cru (Mésdemil).

El premi per al Grup revelació que lliura Escola Valenciana serà per a alguna de les següents formacions: Gin Lemon’s, per Irreflexions (Autoedició); Nuc, per Arran del mar (Autoedició); Profanos, per Starter/Pausa (Autoedició) i Solk, per Herència (Mésdemil). Per a la categoria de Millor producció i/o arranjaments entren en competició: Cavallo, amb Ethiopiques / Bum bum bum (Música de Telers); Júlia, amb Pròxima B (Malatesta); Mireia Vives i Borja Penalba, amb Línies en el cel elèctric (Mésdemil) i Zoo, amb Raval (Propaganda pel Fet).

Entre les triades com a possibles guanyadores del guardó a la Millor cançó estan: Júlia, amb "Cap parat", dins de Pròxima B (Malatesta); Mireia Vives i Borja Penalba, amb "Casablanca", dins de Línies en el cel elèctric (Mésdemil); Tomàs de los Santos, amb "Balconades", dins de Segona mà (Mésdemil); i Zoo, amb "La mestra", dins de Raval (Propaganda pel Fet).

El premi a la Millor lletra serà per a Abraham Rivas, per "Roba estesa", dins de Cançons de la roba estesa (Mésdemil); Mireia Vives i Borja Penalba, per "Línies en el cel elèctric", dins de Línies en el cel elèctric (Mésdemil); Xavi Sarrià, per "Renaixem", dins de Amb l’esperança entre les dents (Propaganda pel Fet); i Zoo, per "La mestra", dins de Raval (Propaganda pel Fet).

Premis de Disseny i Videoclip

En la categoria al Millor disseny es disputen el guardó Jordi Albinyana, per Ethiopiques / Bum Bum Bum, de Cavallo (Música de Telers); Josep Gil i Susi Martínez, per De tornada a les ribes, d'Urbàlia Rurana (Mésdemil); Mineral Gràfics, per Primerenc, de la Rondalla Primer de Maig (Autoedició); i Soysoft i Magda Arques, per Pròxima B, de Júlia (Malatesta).

Finalment, el guardó al Millor videoclip se l'enduran Antoni Sendra i Jonathan Cremades, per Caminant entre elefants, d'Inèrcia; Pau Berga (direcció) i Tresdeu Media (producció), per El cap per avall, de Zoo; Pau Berga (direcció) i Tresdeu Media (producció), per Som moviment, d'Aspencat; o Pau Berga (direcció) i Tresdeu Media (producció), per Vida d'Smoking Souls.