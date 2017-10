Mercedes Caballero es presenta oficialment a liderar el PSPV a la demarcació de València

La diputada autonòmica Mercedes Caballero ha presentat aquest divendres de manera oficial la seua candidatura a la Secretaria General del PSPV de la demarcació de València i, segons ha insistit, treballarà "en positiu i pel consens".

L'objectiu, segons ha dit després de presentar la documentació a la seu de Blanqueries, és "que tots els militants se senten representats" en un equip de treball la missió del qual és "guanyar la ciutadania i les eleccions en el 2019". El seu projecte, ha incidit Caballero, "vol englobar la majoria dels militants de la província per a fer un projecte comú, conjunt" i que done continuïtat al projecte del nou PSOE, que va començar amb el retorn de Pedro Sánchez a la Secretaria General del partit i que ha de reflectir-se "en totes i cadascuna de les estructures" amb eixa "nova forma de fer política, que és de baix a dalt". "Els militants han de ser els protagonistes d'aquest nou PSOE", ha incidit.

Preguntada per si compta amb el suport del secretari general del PSPV, Ximo Puig, ha assenyalat que sent el suport "de tots i cadascun dels militants d'aquesta província" i que tots ells treballen junts "en una cosa concreta i sincera: per i per a la ciutadania" i per a representar-los a tots i cadascun. "Quan una pren la decisió personal de fer un pas cap endavant, el que busca és parlar amb tots", ha dit. Durant les últimes setmanes, ha visitat moltes agrupacions i ha parlat amb molta gent, per la qual cosa s'ha adonat que tenia el suport "ja no com a candidata, sinó com a projecte". Així, ha reiterat que "ací el més important és el projecte" i els militants "volen una candidatura de consens" en la qual "la majoria se senta representat". "I com més siga eixa majoria, millor", ha agregat.

El calendari estableix que els aspirants presenten aquest divendres i dissabte formalment la seua candidatura i el diumenge començarà el termini per a la recollida dels 300 avals necessaris. La votació, si hi ha més d'una candidatura, tindrà lloc el 19 de novembre i el congrés se celebrarà el 16 de desembre.