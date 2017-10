Oltra demana eleccions a Puigdemont i nega tibantors al Consell pel 155

El Consell continua defensant que, si no hi ha declaració d'independència i Carles Puigdemont convoca eleccions autonòmiques, no s'aplique l'article 155 de la Constitució Espanyola. La número 2 del govern ha reproduït aquest migdia les paraules d'ahir del president Puig. Mónica Oltra ha dit durant la roda de premsa posterior al ple del Consell que "el president ja va ser molt clar; el que va dir ahir val per a hui perquè encara estem a temps. Si Puigdemont convoca eleccions, el govern valencià se situarà en contra de l'aplicació del 155".

Segons Oltra, encara hi ha temps perquè "l'escenari de l'aplicació no es produïsca a Catalunya i es puga caminar cap a la normalitat en les urnes i a la preservació de l'autogovern". La vicepresidenta ha volgut valorar aquest autogovern "que tant va costar d'aconseguir; una lluita que es va aconseguir gràcies a molta gent que fins i tot es va deixar la vida. Preservar l'autogovern és el primer pas que necessita Catalunya i, després, democràcia perquè la societat puga expressar-se. Finalment, cal diàleg institucional per a arreglar les coses a través de la política".

Preguntada per si les diferents postures al voltant de l'aplicació del 155 que sostenen els partits que donen suport al Consell poden afectar l'estabilitat de l'executiu, Oltra ha proclamat la necessitat de separar partits i institucions per a negar qualsevol distensió. "Es higiènic, democràtic i saludable separar les institucions dels partits. Quan hom comença a confondre els partits i les institucions acaba clavant la mà en la caixa. Es confon la política amb la caixa i s'acaba amb un problema greu de corrupció generalitzada".

En eixe sentit, ha assegurat que les postures respecte de Catalunya "no tenen per què afectar" el Consell. "No pot ser la mateixa la postura d'un govern que la postura dels diferents partits, ja que els partits tenen interessos partidistes. Hem d'entendre que això s'emmarca dins de les democràcies avançades, que les institucions tenen interessos generals i no partidistes. Això encara és difícil d'entendre", s'ha lamentat.

De fet, ha posat el partidisme com a exemple dels entrebancs que estan impedint una eixida dialogada al conflicte català. "En l'actual situació de Catalunya s'està veient de forma molt clara que els interessos partidaris estan entrebancant la solució i posant una barrera al diàleg. Molts dels actors estan pensant més en el rèdit electoral que en la cerca de d'una solució pactada i satisfactòria dins d'un marc democràtic de normalitat", ha conclòs.