El Consell comprén les pressions de Podem en l'elaboració dels pressupostos, però confia a aprovar-los amb el seu suport

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, s'ha mostrat "convençuda" que hi haurà pressupostos de la Generalitat per a 2018 i, davant els dubtes sobre el suport manifestat per Podem, ha indicat que "té tota la seua lògica" que aquesta formació, tercera 'pota' de l'Acord del Botànic, vulga ser "protagonista" en la confecció dels comptes. "L'Acord del Botànic té tres potes encara que al govern n'estiguem dos i legítimament les tres forces volen ser protagonistes", ha dit en la roda de premsa posterior al ple del Consell, en la qual ha remarcat que pressupostos "ha d'haver-hi" perquè en cas contrari no es podrien desenvolupar les polítiques d'eixe acord i hi ha "grans reptes" que afrontar en 2018.

Sobre l'escenari que es planteja en aquests moments, Oltra ha indicat que és el d'aprovar els pressupostos el 31 d'octubre per a començar la seua tramitació parlamentària, amb el suport en les seues línies generals de PSPV, Compromís i Podem, la qual cosa "no vol dir que després no hi haja esmenes" per qualsevol de les tres formacions i "ajustos fins" en el text.

Així mateix, preguntada sobre la tensió generada sobre aquesta qüestió, ha indicat que existeix, com en l'estrès, una tensió bona i una altra dolenta i estan "en la tensió bona", que és normal perquè estan "vius", ha dit. "Si no fóra així tindríem la sang d'orxata", ha advertit la portaveu de l'Executiu valencià, que ha indicat que cada departament intenta "gratar" dels comptes el màxim possible i està "lluitant", com és lògic, per a poder desenvolupar els seus objectius. "Tothom està lluitant, açò és bo, si no seríem uns panfígols", ha agregat.

En relació a l'oferta plantejada tant per part del PP com de Ciutadans per a pactar els comptes, Oltra ha afirmat que no i ha recordat que ambdues formacions estan fora de l'Acord del Botànic. No obstant açò, ha indicat que poden aconseguir-se acords puntuals, especialment amb Ciutadans, que sembla que són "més assenyats". El PP, ha agregat, no aposta per "rescatar persones" perquè ells "eren més de rescatar bancs". També ha puntualitzat que quan s'especula amb la pròrroga de pressupostos "sembla que siga una cosa de segles", però està convençuda que el 31 estaran llests. "Però igual és l'1, si fan falta 24 hores més, serà l'1 i treballarem 24 hores més", ha conclòs.