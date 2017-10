Ciutadans creu que els professors "adoctrinen" perquè diuen que el valencià i el català són la mateixa llengua

Ciutadans ha donat trasllat, al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, de diversos casos de vulneració "reiterada i deliberada de la neutralitat ideològica" per part de professorat dels col·legis del Baix Segura, que ha lliurat material "de suport escolar" amb referències al valencià dins del domini lingüístic del català. Al seu parer, els menors pateixen "adoctrinament i manipulació ideològica".

La formació taronja ha demanat al Síndic que aborde la situació i determine "quantes denúncies o queixes" s'han plantejat "per aquestes qüestions" per a evitar situacions "mimètiques" sobre el que, al seu parer, va ocórrer a Catalunya en la dècada dels 80.

"Estem molt atents al que ocorre en els col·legis en aquesta Comunitat", ha dit la diputada nacional Marta Martín, que ha definit l'educació com "una eina útil per a la transmissió de determinada ideologia".

En atenció als mitjans abans de lliurar la seua queixa davant el Síndic, Marta Martín s'ha referit al repartiment d'agendes de Plataforma per la Llengua, en les quals es parla del domini lingüístic del català i s'inclouen les comarques valencianes.

Martín ha denunciat "realitats polítiques" que es transmeten a través d'una agenda i d'"alguns cartells, en els quals s'adona d'una realitat que no correspon amb la real. Compartim una realitat lingüística, però no una realitat política, que és el que intenten transmetre".

Així mateix, ha plantejat el cas d'una menor exempta de cursar l'assignatura de Valencià a la qual se li va dir que "no serveix igual que els seus companys" per no parlar-ho. "La majoria del professorat no fan aquest tipus de coses", ha concretat. No obstant açò, en la documentació aportada pel partit taronja al Síndic no es fa referència a aquest cas en concret.

Acompanyada per la síndica en les Corts, Mari Carmen Sánchez, i del diputat nacional Emilio Argüeso, Martín ha rebutjat parlar de "prevalença" i ha alertat sobre "la gravetat" d'una situació que afecta xiquets que van al col·legi i que en aquest context "se senten assetjats o no se'ls transmet la veritat respecte de la realitat de la Comunitat Valenciana".

"Portem tres –casos–, però una de les coses que demanem al Síndic és que s'adone de quantes denúncies i queixes han vingut ací per aquestes qüestions", ha apuntat la diputada nacional, que ha afirmat que hi ha "falta de documentació i de dades".

"Volem saber fins a quin punt açò són casos puntuals o casos més sistemàtics", ha manifestat, encara que "amb que solament n'hi haguera un seria suficient perquè nosaltres vam plantejar-li al defensor que havia d'actuar".

Ha advertit que "els pares en moltes ocasions tenen por i no és fàcil denunciar una situació d'assetjament de qualsevol tipus perquè si no es garanteix l'anonimat tenen por que el xiquet patisca represàlies".

Així mateix, qüestionada per les localitats on s'estaven produint aquest tipus de situacions solament ha concretat que en localitats de la comarca del Baix Segura.

Domini Lingüístic

Preguntada sobre com hauria de contar-se la realitat del domini lingüístic, Marta Martín ha reclamat que s'aborde el fet que "compartir una llengua comuna en alguna part de la Comunitat Valenciana, que no en tota, no vol dir que hi haja una nacionalitat política".

"No podem barrejar les identitats lingüístiques amb identitats polítiques, que és el que ens preocupa", ha recalcat. "Hi ha problema quan s'usa la llengua per a objectius ulteriors", ha sostingut. Preguntada sobre si el Consell utilitzava la llengua per a aquests objectius, ha dit que açò és el que li plantejaran al Síndic i "si fóra així s'hauria d'actuar".