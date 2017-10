Pepa Juan guanya el Premi Ciutat d'Alzira de Teatre Palanca i Roca

Acompanya'm en la nit, de Pepa Juan, és l'obra guanyadora del XII Premi de Teatre Palanca i Roca, dotat amb 6.000 € per la Fundación Aguas de Valencia. D'aquesta manera, l'autora es converteix en la primera guanyadora dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira d'enguany.

Entre els 39 originals presentats al certamen, el jurat ‒format per Pilar Almeria, Salvador Bataller, Marta Buchaca, Josep Palomero i Jordi Verdú‒ ha escollit aquesta peça en la qual "l'autora domina i sap aprofitar els recursos teatrals ja que, amb una actriu i un actor, i tot barrejant present i passat, ens fa reviure diverses etapes de la vida d'una parella major", han destacat els membres del jurat. L'obra serà publicada en la col·lecció "Bromera Teatre".

Acompanya'm en la nit és una obra suggeridora, plena d'intriga i amb pinzellades d'humor i surrealisme. El text se centra en una parella major, antics propietaris d'un teatre-circ ambulant. Amb només quatre escenaris, barrejant escenes del present i del passat, reviurem esdeveniments clau que van marcar les seues vides, així com secrets que mai s'han atrevit a confessar. Ella viu angoixada per un fet del passat, una xiqueta morta en un poble on havien actuat durant uns dies i la sospita de si ell hi estava implicat. Amb l'objectiu d'esbrinar alguna cosa d'aquella mort que la turmenta, contacta amb un guàrdia civil i estableixen una relació peculiar. Ell, a banda de memoritzar dates i dades de la Guerra Civil i de la Segona Guerra Mundial, es proposa perdre pes, i va a la consulta d'una metgessa perquè l'ajude. Així, mantindrà amb ella una relació també molt particular. Es tracta d'una obra sobre els secrets i les obsessions, però també sobre la comprensió entre les persones i l'esperança.

Pepa Juan (València, 1962) és actriu, directora teatral i escriptora. Va estudiar a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València i la seua faceta professional s'ha desenvolupat en el món de l'actuació, el teatre, la televisió i el cinema. En 2013 va fer la seua primera incursió en la literatura, centrada en el relat curt, on ha estat reconeguda en diverses ocasions amb guardons com el Premi de Relat Curt de la Junta Municipal de Russafa en 2015 o l'accèssit del Premi de Relats Curts del Puig de Santa Maria en 2016. Acompanya'm en la nit és la seua primera obra dramàtica.

L'autora rebrà els 6.000 € amb què està dotat el guardó del Palanca i Roca, juntament amb el trofeu dels Premis Ciutat d'Alzira –obra de l'artista Manuel Boix–, durant el sopar de lliurament dels XXIX Premis Literaris Ciutat d'Alzira, que tindrà lloc la nit del 10 de novembre i durant el qual es coneixeran els guanyadors de les modalitats de novel·la, divulgació científica, assaig i poesia. D'altra banda, el pròxim divendres 3 de novembre es farà públic el veredicte del XXII Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, del XXII Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre i del II Premi Internacional Enric Solbes d'Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna, guardons que també formen part dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira.