El Senat aprova l'activació de l'article 155 i faculta Rajoy per a intervindre Catalunya

El Senat ha aprovat aquest divendres, passades les 16.00 hores, el requeriment del govern espanyol per a aplicar l'article 155 de la Constitució i intervindre l'autonomia de Catalunya. En una votació que s'ha celebrat minuts després que el Parlament català haja aprovat la proclamació de la independència, la cambra alta ha aprovat amb 214 a favor, 47 en contra i 1 una abstenció les mesures acordades pel Consell de Ministres del passat 21 d'octubre, entre les quals hi ha la destitució del president Carles Puigdemont i tot el seu govern així com l'assumpció de les competències de la Generalitat per part del govern espanyol.