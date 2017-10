Cristina Seguí: "El 9 d'octubre alguns valencians es van enfrontar a part dels gèrmens del catalanisme que vénen a insultar-nos"

L'exdirectiva del partit VOX, Cristina Seguí, ha manifestat el seu rebuig a qualsevol "tipus de violència en una direcció o una altra". Seguí s'ha pronunciat així en ser preguntada per les agressions de l'ultra dreta durant la manifestació del passat 9 d'octubre. No obstant això, ha considerat que durant la diada hi "va haver valencians que es van enfrontar a una part d'aquests gèrmens del catalanisme radical que estan venint a la Comunitat a insultar-nos i a imposar-nos".

Seguí ha fet aquestes declaracions durant la roda de premsa convocada per la Federació Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de València per a presentar la manifestació prevista per a l'11 de novembre a València sota el lema 'Som Valencians, somos españoles. No als paissos catalans [sic]' per a reivindicar el "protagonisme del poble valencià" i protestar contra el "nacionalisme catalanista". El president de la Federació, Juan García Sentandreu, també ha dit la seua sobre els fets del 9 d'octubre i ha exigit al delegat del Govern, Juan Carlos Moragues, "responsabilitats". "Una crida a la violència com estan fent Arran i la CUP d'aquesta manera tan clara i reiterada, ara i ateses les circumstàncies d'alarma social en les quals ens trobem, no hauria de ser autoritzada", ha criticat.

Sentandreu, Seguí i la representant de Torres Blaves, Isabel Rubio, han explicat que la manifestació començarà el seu recorregut a la plaça d'Espanya, lloc que Sentandreu ha considerat "simbòlic" i ha assegurat que el trajecte és "un autèntic repte" a causa de l'amplària i la longitud del mateix. "Ha de ser una manifestació massiva perquè aquest trajecte tan llarg s'òmpliga i estem convençuts que ho aconseguirem", ha indicat. L'itinerari acabarà a la plaça Amèrica, on el cantant Francisco interpretarà l'himne que recull l'Estatut.

"Volem que el poble valencià torne a ser decisiu, ja que la Constitució es reformarà en sis mesos", ha assegurat Sentandreu. En aquest sentit, ha apuntat que no volen que València "siga moneda de canvi de res ni de ningú". "També a València patim el nacionalisme catalanista i ho patim en passat, en present i en futur. Ho estem patint en les institucions i ho estem veient als carrers", ha assenyalat.

Cristina Seguí ha assegurat que el gran perill que hi ha actualment és el "dels països catalans contra la resta d'Espanya i no la independència de Catalunya". També ha assenyalat Acció Cultural del País Valencià com l'"entitat bessona" d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana.