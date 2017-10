L'app València Refugi es renova amb un mapa de la ciutat i cinc idiomes

La segona edició del projecte 'La nostra ciutat, el teu refugi' ha renovat l'aplicació per a telèfons mòbils València Refugi, amb la integració d'un mapa de la ciutat on es poden localitzar recursos tant jurídics i administratius com socials que poden necessitar les persones refugiades. Una aplicació que estarà també en cinc idiomes i que s'ha presentat en un lloc simbòlic, com és el refugi de l'Ajuntament de València.

"Quan estem parlant de refugi, estem parlant de totes les persones que han sofert i que han fugit de guerres. Nosaltres sabem perfectament per la nostra història el que ens ha passat i ens semblava molt simbòlic fer la presentació en aquest espai", ha explicat la regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Neus Fábregas, que, com ha indicat, no només va adreçada a persones refugiades sinó també a persones migrants, ja que són servicis necessaris per al seu procés d'integració, i també a associacions i a la ciutadania, per tal d'implicar-se en aquesta problemàtica.

L'aplicació, que es va posar en marxa l'any passat, és de descàrrega gratuïta i està integrada en l'aplicació de l'Ajuntament de València. L'objectiu de l'aplicació és facilitar el procés d'integració i inclusió de les persones refugiades que estan i que arriben a la ciutat. Els cinc idiomes de l'actualització ajuden en la comunicació i l'enteniment mentre que el mapa de la ciutat proporciona informació sobre associacions d'asil i d'estrangeria, oficines d'asil i d’estrangeria, oficines de l'Ajuntament i centres de servici municipal, entre d'altres.

A més, s'inclou informació del projecte 'La nostra ciutat, el teu refugi' i de les fases d'acollida, així com altres aplicacions de l'Ajuntament d'interés públic. També compta amb accés directe tant a la web com a les xarxes socials on es publiquen totes les activitats i notícies relacionades amb el projecte.

"El govern estatal es va comprometre a portar 17.000 persones refugiades, però fa dos setmanes s’ha complit el termini i només n'ha portat 2.000. Des de l'Ajuntament i des de les entitats hem denunciat i hem mostrat la nostra repulsa a eixe no compliment de l'acord estatal. Les ciutats refugi, com la nostra, continuem rebent persones i volem acollir-les en condicions dignes però l'administració central ens ha deixat sols", ha expressat Fábregas. Per la seua part, Jaume Durà, coordinador de CEAR-PV, ha expressat que "no volem refugiats de primera i de segona categoria".