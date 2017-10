Rajoy destitueix Puigdemont i el seu govern, assumeix el control de Catalunya i convoca eleccions

EL govern espanyol ha destituït el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras i tot el govern. També ha dissolt el Parlament, durant el Consell de Minsitres extraordinari celebrat aquesta vesprada. Així ho ha anunciat el president espanyol, Mariano Rajoy, qui ha convocat eleccions autonomiques per al 21 de desembre.

Rajoy ha assegurat que "no es tracta de suspendre l'autogovern, ni d'intervindre'l, ni de retallar-ho sinó retornar-lo a la normalitat al més prompte possible". Tot i això, el Consell de Ministres extraordinari ha acordat també l'extinció de les delegacions de la Generalitat de Catalunya a l'estranger, el Diplocat, el Consell Assessor de la Transició Nacional i altres organismes, a més del cessament del director general de la policia, Pere Soler, i el secretari general d'Interior, Joaquim Forn. El decret que regula aquestes destitucions no inclou l'eixida del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero.

El cessament de tots els consellers suposarà que els ministeris espanyols predran el control de tots els departaments i, en general, de tota l'administració catalana. Totes aquestes decisions entraran en vigor tot just aparega al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), una publicació prevista per a les properes hores.

"Catalunya necessita reconciliar-se amb la llei i amb si mateix. He decidit convocar com abans millor eixes eleccions netes i legals que puguen restablir la legalitat a Catalunya", ha afirmat Rajoy abans de concloure la seua curta intervenció al palau de la Moncloa amb un agraïment a Ciutadans i al PSOE pel suport rebut en aquest procés.

El Consell de Ministres ha aprovat 5 decrets. el darrer el que dissol el Parlament i convoca eleccions. El primer suposa la destitució del govern. El segon serveix perquè l'Estat assumisca les funcions governamentals. El quart implica el cessament de delegats de la Generalitat i alts càrrecs de les conselleries. Cessen també 141 treballadors eventuals assignats als diversos departaments com a personal de confiança.