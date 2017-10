Puig adverteix que "el que passa a Catalunya" afecta "directament" el País Valencià

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha qualificat el dia de hui com a "dia trist per als demòcrates" després de la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) de Catalunya i ha reclamat que "cal tornar, al mateix temps, a la legalitat i al diàleg". A més, ha lamentat el que ha succeït al Parlament i "tots els aplaudiments que s'estan produint. Si guanyen els hooligans, perd la societat i perd la convivència", en una referència que inclou les ovacions rebudes per Mariano Rajoy al Senat durant el ple sobre l'aplicació de l'article 155.

"Sembla que hagen guanyat els hooligans i açò no és possible, perquè, si guanyen els hooligans, perd la societat i perd la convivència", ha manifestat Puig en declaracions als mitjans a la seu del PSPV a València.

"El que passa a Catalunya ens afecta d'una forma ben directa", ha subratllat. I ha continuat: "No podem perdre l'oportunitat de tindre un futur en comú. Això és el que ara s'està posant en qüestió".

Per a Puig, s'ha "arribat a un lloc on mai s'hauria d'haver arribat" perquè ell esperava "clarament" que dijous s'haguera produït "una situació de desbloqueig que finalment no s'ha produït", perquè el president català, Carles Puigdemont, no va convocar eleccions autonòmiques.

Davant d'aquesta situació, el cap del Consell considera que, "efectivament", és necessari "retornar a la legalitat i, a partir d'ara, al mateix temps, tornar també al diàleg".

Són, en la seua opinió, "condicions sine qua non per a reconstruir la convivència, reconstruir tots els llaços d'afectivitat que existeixen entre totes les persones, dins i fora de Catalunya".