El PSPV vendrà la seua seu nacional per 5,8 milions

El PSPV-PSOE ha anunciat aquest divendres que vendrà la seua seu del carrer Blanqueries de València per un import de 5,8 milions d'euros, després d'haver obtingut "una bona oferta" per ella. Els socialistes hauran d'abandonar la seu actual al costat de les Torres de Serrans en el termini d'un any. Així ho ha avançat el portaveu del PSPV, Jorge Rodríguez, qui ha assenyalat que, "lògicament, ja s'ha iniciat el procés de cerca de nous espais" per a albergar la nova seu nacional de la formació.

L'aprovació de la venda de l'immoble de Blanqueries és un dels temes que s'ha abordat durant la Comissió Executiva Nacional del PSPV celebrada aquest divendres, en la qual també s'ha tractat la situació del conflicte de Catalunya després de la declaració unilateral d'independència.

D'altra banda, l'Executiva ha valorat "la publicació del decret del Programa Edificant, amb el qual la Generalitat, de la mà dels ajuntaments i les diputacions, invertirà 700 milions d'euros per a construir escoles" i poder acomplir l'objectiu "d'acabar amb els barracons" dels centres educatius valencians.

Congressos comarcals

En la reunió d'aquest divendres també s'ha aprovat el reglament per a la convocatòria de congressos comarcals de la formació –que ja tenen almenys un candidat per demarcació–, "a través del qual es pretén continuar perseverant i, sobretot, mantenir l'esperit que sempre ha tingut el PSPV" respecte a "l'organització a través de les comarques".

El reglament està encaminat a "donar molta importància a la participació directa de la militància". "El que es fa en aquest reglament és regular com es convocaran aquests congressos comarcals, però, també, sobretot, introduir l'elecció directa dels secretaris generals de les comarques amb el vot directe de la militància".