Felip VI no acudirà al Premis Rei Jaume I per la situació catalana

El Rei Felip VI no ha programat cap acte públic per a la setmana vinent, com ja va fer en els dies posteriors a la votació de l'1-O a Catalunya, de manera que no acudirà dilluns que ve a València al lliurament dels Premis Rei Jaume I.

En l'agenda oficial difosa per la Casa Reial espanyola per a la setmana vinent només consta que la reina Letizia presidirà aquest lliurament de premis a la Llotja de València. La Sarsuela no havia confirmat que a l'acte acudiria el rei, però sí que ho havien avançat els organitzadors.

No obstant això, el cap d'estat ha preferit mantindre l'agenda lliure d'actes públics en els pròxims dies, just després que el Parlament català haja declarat una república independent i amb el govern espanyol a punt d'aplicar l'article 155 de la Constitució.

Aquest dijous, després que el president català, Carles Puigdemont, optara per no convocar eleccions i deixara en mans del Parlament la continuació del procés independentista, Felip VI ja va suspendre un acte de la seua agenda, el lliurament dels premis de periodisme del diari ABC, per a quedar-se al seu despatx.

Felip VI tampoc no va programar actes públics la setmana posterior a l'1 d'octubre, data en la qual el Parlament català havia convocat el referèndum independentista que havia suspés el Tribunal Constitucional.

Finalment, dos dies després, el monarca espanyol va adreár un missatge televisat on va destacar que els poders públics havien de fer guardar l'ordre constitucional.