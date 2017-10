Isabel Bonig i altres càrrecs del PPCV juren la bandera d'Espanya

Diferents càrrecs del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) han participat hui en un acte de jura de bandera que s'ha organitzat a Castelló. Entre els membres de PP valencià es trobaven la presidenta de la formació, Isabel Bonig, i l'exconseller d'Educació Alejandro Font de Mora. El delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Moragues, ha presidit l'acte i ha reivindicat que "hui, més que mai, és dia per a recordar que la nostra bandera és símbol d'unió i democràcia", després de la declaració d'independència de Catalunya. "Solament units som importants i només units ho serem més", ha reivindicat.

Moragues ha subratllat així el "compromís inequívoc" de l'executiu espanyol per a "restaurar la normalitat democràtica a Catalunya", mitjançant la dissolució del Parlament i la convocatòria d'eleccions autonòmiques per al 21 de desembre.

"Una bandera que representa una nación como España y una Constitución que nos ha dado los mejores años" @isabelbonigpic.twitter.com/5QzpISyTaA — Partido Popular CV (@ppcv) 28 de octubre de 2017

El delegat ha aprofitat la seua intervenció per a defendre la unitat d'Espanya, la Constitució i l'Estat de Dret: "La bandera és símbol de la nostra història com a nació i els valencians hem demostrat una vegada més que estem amb el projecte comú que és Espanya". Per això, veu "més necessari que mai" el gest simbòlic de la jura de bandera, "un important gest de civisme, responsabilitat i solidaritat ciutadana". En definitiva, "de compromís amb el progrés i futur d'Espanya".

Per a Moragues, "la bandera d'Espanya, de la nostra nació, és símbol d'unió, mai de desunió, i representa l'Estat de Dret, la democràcia". Sota aquest prisma, el delegat de l'executiu estatal ha insistit que la jura de bandera "és compromís amb Espanya, la nació més antiga d'Europa, que té en la seua història la història d'un mestissatge".

"Una nació, amb les seues particularitats, però unida ja des del segle XV", ha emfatitzat, per a advertir que "solament units som importants i solament units ho serem més" i assegurar que, "de la mà de la Constitució, el govern espanyol restaurarà la situació per a defensar tots els catalans". I ha reblat afirmant que els ciutadans són "els vertaders protagonistes". "Els valencians hem demostrat una vegada més que defensem la Constitució i creiem en la unitat d'aquest país, en el projecte comú que és Espanya i que tant de benestar ens ha portat".

Segons informa Delegació de Govern en un comunicat, en l'acte celebrat a Vila-real, prop de 800 persones han jurat la bandera en una trobada "multitudinària" en el qual han participat unes 2.500 persones entre autoritats, unitats militars i convidats, entre elles la presidenta del PPCV, Isabel Bonig.

Juan Carlos Moragues ha participat en aquest acte organitzat per la Comandància Militar de València de Castelló, acompanyat pel tinent general cap de la Caserna General de l'Alta Disponibilitat, Francisco José Gan Pampols; el subdelegat de Govern a Castelló, David Barelles, i l'alcalde de Vila-real, José Benlloch, entre altres representants.

Des de Delegació destaquen que les persones que han jurat la bandera aquest dissabte s'uneixen a les més de 55.000 que han jurat o promés bandera des del 2010 en ciutats de tot Espanya.