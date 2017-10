Puigdemont demana als catalans defensar pacíficament la república

El destituït president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha enviat un missatge institucional per a demanar als catalans una oposició "pacífica i democràtica" a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. "Tinguem paciència, perseverència i perspectiva", ha sol·licitat. "No tenim, ni volem, la raó de la força. Nosaltres, no", ha insistit.

Puigdemont ha subratllat en una compareixença que ha sigut enregistrada prèviament a Girona que en les democràcies són els parlaments els que escullen i cessen els presidents dels governs.

El fins ahir president a tots els efectes ha demanat "paciència, perseverança i perspectiva" a partir d'ara, i ha apuntat que la voluntat del govern català –destituït divendres pel govern espanyol– és "continuar treballant per a complir els mandats democràtics". Així mateix, ha reclamat a tots els ciutadans que mantinguen una actitud cívica i pacífica. "No tenim ni volem la raó de la força", ha assenyalat.