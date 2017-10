Puig: "Puigdemont no es va atrevir a convocar eleccions"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha manifestat aquest dissabte la seua confiança en el fet que la campanya electoral a Catalunya siga "assossegada" i ha qualificat de "fonamental" la convocatòria de comicis autonòmics per part del govern espanyol, després de la declaració d'independència.

Puig ha indicat que hauria preferit que el destituït president, Carles Puigdemont, haguera convocat les eleccions en lloc de la independència, encara que considera que ho va fer "forçat per les circumstàncies i les pressions externes". "Finalment, Puigdemont no s'ha atrevit a fer el pas", ha assegurat, i ha afegit que en el conflicte "no hi havia solució des de la perspectiva a la tornada a la legalitat".

El cap del Consell ha apel·lat a la necessitat de "fer una gran reflexió sobre el paper de les institucions i, sobretot, de la falta de capacitat dels polítics d'aplicar solucions racionals". "Hui el que se sent és una falta de comprensió en tots els àmbits, perquè s'ha arribat a un nivell de crispació absolutament inacceptable", ha lamentat, per a assegurar que "en els moments històrics, s'ha demostrat que la política és generositat, estar per sobre de l'interés partidista". Un element que, en la seua opinió, "ha faltat aquest temps".

Això no obstant, Puig s'ha mostrat positiu i ha assenyalat que "estem en el minut u de la reconstrucció de ponts i relacions". "Això és el que toca ara, començant per la sutura de les fractures emocionals que s'han produït", encara que ha reconegut que "no serà fàcil".

Recentralització

Quant a les propostes d'alguns partits que advoquen per la recentralització de competències en l'Estat, ha al·legat que "aquestes temptacions poden existir" perquè, segons Puig, "sempre hi ha hagut grups de dretes que han pensat que l'estat de les autonomies ha anat molt lluny".

"Jo combatiré aquesta idea amb totes les meues forces, perquè la centralització seria accentuar la confrontació general i portar-la al conjunt d'Espanya", ha manifestat.

Finalment, el cap del Consell ha recordat que els independentistes estaven "molt allunyats" de la composició política del país i que "no han sabut considerar en termes històrics". "Aquest matí escoltava un discurs de (Josep) Tarradellas –expresident català–en el qual deia que s'havia aconseguit arribar a un nivell d'autogovern a Catalunya que no s'havia donat en cap altra regió europea i s'havia aconseguit amb la via democràtica", ha indicat com a exemple.