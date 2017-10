EUPV destitueix el seu coordinador per haver-se pagat amb diners públics un viatge a Cuba

El Consell Polític Nacional (CPN) d'EUPV, màxim òrgan de direcció de la formació d'esquerres, ha decidit retirar la seua confiança al seu coordinador, David Rodríguez, i a la diputada per Alacant, Raquel Pérez. La decisió s'ha pres després de mantidre "un intens debat", segons ha informat el consell a través d'un comunicat. En la mateixa reunió també s'ha acordat convocar una executiva on es prendran les decisions que estatutàriament corresponguen.

Rodríguez va assistir el passat mes de novembre del 2016 al funeral de Fidel Castro a l'Havana gràcies als fons públics que la Diputació d'Alacant assigna al seu grup polític per a les despeses de funcionament. Així ho assegurava fa unes setmanes el diari Información, que assenyalva que hi ha una factura de 1.150 euros que correspondria als passatges i a l'estada de Rodríguez a la capital cubana. Aquests diners s'inclouen, segons la mateixa informació, en el total de 37.849 euros de despeses que el grup d'EUPV a la Diputació d'Alacant no hauria justificat.