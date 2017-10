Una multitudinària marxa contra el feixisme recorre València per a condemnar les agressions del 9 d'Octubre

Una multitudinària manifestació ha recorregut aquest dissabte el centre de València per a "eradicar" el feixisme de la societat i "demostrar que la societat valenciana és antifeixista". Aquesta mobilització, convocada per més d'un centenar d'entitats, s'ha celebrat tres setmanes després dels atacs ultres patits pels manifestants de la tradicional marxa reivindicativa del 9 d'Octubre.

Darrere d'una gran pancarta rosa amb el lema 'Contra el feixisme i per les llibertats. No passaran!' i amb batucades i música de rock en valencià, la marxa ha arrancat amb normalitat passades les 18 hores d'aquest dissabte, amb un fort desplegament policial a la plaça de Sant Agustí per a evitar incidents.

De fet, la Policia ha controlat una contramanifestació no autoritzada que també ha intentat concentrar-se a la plaça Sant Agustí sense èxit. A diferència del passat 9 d'octubre, en aquest cas les persones assistents a la concentració no autoritzada no s'han pogut acostar els manifestants de la marxa contra el feixisme.

En el seu recorregut pel centre de la capital fins a la plaça Amèrica, la protesta secundada per més de 200 entitats pretén servir de contestació "massiva, unitària, plural i transversal a les agressions feixistes, masclistes i xenòfobes" de la Diada del País Valencià cap als qui "anaven pacíficament a manifestar-se a favor del valencià".

Amb aquest gest, les associacions busquen "recuperar els carrers enfront del feixisme. En definitiva –segons han explicat els convocants–, que la societat valenciana "no es mostre indiferent" i els atacs no s'isquen amb l'"alarmant impunitat" mostrada el passat 9 d'octubre, en uns atacs que s'han saldat amb 13 persones detingudes.

La manifestació, oberta a tota la ciutadania, compta amb el suport de plataformes, centres socials i entitats culturals, ecologistes i feministes, a més de partits polítics i sindicats valencians.