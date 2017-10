Sis de cada deu víctimes de la violència contra les dones van denunciar el seu agressor

Les víctimes de violència contra les dones que es van acostar a la xarxa de Centres Dona 24H (CM24H) de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives durant els nou primers mesos d'enguany van acabar interposant una denúncia contra el seu agressor en 6 de cada 10 casos. En el 44,2% de les situacions se'ls va concedir una ordre de protecció.

Així ho evidencien les dades d'atenció de gener a setembre, que mostren que 1.650 dones van ser ateses per primera vegada als centres de València, Castelló, Alacant i Dénia, al costat de les 1.263 dones que portaven seguiment d'anys anteriors i 295 casos més en els quals s'han reprès els expedients que s'havien obert amb anterioritat.

La consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat que les dades posen en evidència que les dones que són víctimes de violència masclista estan denunciant i ha assenyalat que ara és el torn del conjunt de la societat, que "ha de deixar-los clar que no estan soles i als seus agressors, que es trobaran amb l'oposició de tota la ciutadania".

Durant els nou primers mesos del 2017, el 59% de dones ateses es van enfrontar al seu agressor i ho van denunciar però, lamentablement, no ocorre el mateix amb l'entorn proper a aquestes dones, que, des de principi d'any, no han denunciat més que en 113 ocasions situacions de violència masclista.

Les últimes campanyes de sensibilització posades en marxa per la Conselleria han anat en aquest sentit de traure del focus de la víctima i centrar-lo en l'agressor i en l'entorn, que moltes vegades amaga el que succeeix.

En aquest sentit, Oltra ha recordat que el passat mes de setembre es va signar el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, en el qual administracions, entitats de diferents àmbits, partits polítics i agents socials s'han interpel·lat de forma conjunta per a fer front a tot tipus d'agressions cap a les dones, perquè "cal deixar de veure açò com un problema domèstic i tractar-ho com el que és, una qüestió que afecta la societat en el seu conjunt".

La vicepresidenta del Consell ha incidit en "la necessitat d'interpel·lar la societat i posar els mecanismes de recuperació integral d'aquestes dones que han estat durament colpejades no solament per una violència física sinó per una violència psicològica i d'aïllament social".

Tipus de maltractament

La problemàtica més freqüent detectada en els CM24H de gener a 30 de setembre d'enguany ha sigut la del maltractament físic i psíquic, amb un total de 1.128 casos de dones, i han denunciat el 64,50% d'elles. El balanç dels CM24H reflecteix que la segona problemàtica més atesa van ser els maltractaments psíquics amb 462 dones, de les quals han denunciat un 43,7%.

Respecte a les problemàtiques relacionades amb violència sexual, es van atendre un total de 41 dones, la qual cosa representa el 3,8%. Per agressió sexual van acudir als centres 17 dones; per abusos sexuals, 27, i per assetjament sexual laboral, 9. També es van atendre 7 dones víctimes de tracta amb finalitats d'explotació sexual.

Perfil de les dones

Dona espanyola d'entre 31 i 40 anys anys, amb fills, amb estudis secundaris i dependent econòmicament d'altres persones és el perfil mitjà de la víctima atesa en els CM24H. Respecte a la nacionalitat de les dones, el 74,7% són espanyoles i el 25,3% estrangeres.

Paral·lelament, durant el mateix període, el Servei d'Atenció Telefònica Gratuïta 900.58.08.88, format per un equip professional de treballadores socials i psicòlogues que s'encarreguen de totes les trucades procedents del País Valencià, ha atés una mitjana de 96 telefonades diàries i, en xifres, un total de 25.890, de les quals el 46% procedien de la demarcació de València.

Altres atencions

En el mateix període en els CM24H s'han realitzat 49 tallers en els quals han participat 243 dones, sobre diversos temes com l'autoconcepte, per a què serveix i la seua relació amb l'autoestima, l'assertivitat i habilitats socials, la solitud i insatisfacció, l'amor i les relacions de parella saludables, la relaxació i la cerca activa d'ocupació.

Així mateix, s'han dut a terme 82 actuacions de prevenció amb una participació d'un total 1.964 assistents. També s'ha intervingut amb 356 dones en matèria d'inserció sociolaboral. De la mateixa manera, en els CM24H s'han realitzat 19 tallers psicoeducatius en els quals han participat 101 fills de dones ateses.