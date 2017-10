Anticorrupció demana investigar l'expresident Camps per la negociació de la Fórmula 1

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat al jutjat d'Instrucció número 2 de València que dividisca la causa de la Fórmula 1 en tres peces separades i situa l'expresident de la Generalitat Francisco Camps, l'expilot de motos Jorge Martínez 'Aspar' i Belén Reyero, persona de màxima confiança de l'excap del Consell, en la primera d'elles, la relacionada amb la negociació del gran premi.

Així consta en un escrit al qual ha tingut accés Europa Press, dirigit pel ministeri públic en el procediment en el qual s'investiguen presumptes irregularitats en la gestió de diverses edicions de la Fórmula 1 a València i en el qual hi ha tres investigats de moment: Camps, Aspar i l'exconsellera d'Esports Lola Johnson.

Fiscalia realitza aquest requeriment després de les diligències practicades per la UDEF de la policia espanyola en les quals "s'han pogut determinar de manera fefaent diversos fets delictius" relacionats amb la negociació i execució del Gran Premi de la Fórmula 1 i la posterior absorció de Valmor Sports per part de la societat pública Circuit del Motor S.L.

El fiscal sol·licita la divisió en peces per a agilitar i simplificar el procediment. Així mateix, el ministeri públic entén que de les diligències practicades es denota l'existència de "tres cossos fàctics a investigar" que permetrien el seu enjudiciament per separat.

Risc econòmic il·limitat

La primera peça estaria formada, segons la seua proposta, per la negociació prèvia duta a terme per l'investigat Camps a favor de Valmor malgrat la naturalesa privada d'aquesta mercantil i en benefici de l'investigat 'Aspar'.

També englobaria l'aval del Consell sobre la Fórmula 1 a través d'un contracte signat el 19 de juliol del 2011 "per ordre directa" de Camps després d'un viatge a Londres realitzat dies abans. Aquest contracte, recorda el fiscal, segons l'informe de la Intervenció General de l'Estat i de la Generalitat, "no solament incompleix els requisits procedimentals per a les seues subscripció, sinó que la Generalitat no podia avalar una operació d'aquesta naturalesa, ja que suposava l'assumpció com a avalista d'un risc econòmic il·limitat".

En aquest punt resulta "especialment significatiu" el paper "nuclear" de Reyero en totes les gestions relatives al Gran Premi, inclosa la preparació de respostes a interpel·lacions parlamentàries. Per això, Fiscalia entén que procedeix acordar la investigació en aquesta peça separada contra Camps, 'Aspar' i Reyero.

Contractes i compra

La segona peça comprendria els contractes celebrats per Circuit del Motor, empresa pública encarregada de l'organització del Gran Premi, i determinats proveïdors que resultaven adjudicataris per ordre de Valmor, mercantil que, "en teoria", no havia d'intervenir en el procés d'adjudicació d'una entitat pública "que havia de regir-se pels principis de publicitat, concurrència, objectivitat i transparència". Es refereix a contractes relatius a pantalles gegants; sistemes d'accés; comunicació digital i xarxa TETRA.

Segons apunta el fiscal, dels correus intervinguts es desprèn que, per part de personal de Valmor, s'indicava a responsables de Circuit del Motor qui devia ser l'empresa adjudicatària de determinats contractes, arribant a assenyalar en alguns casos el nom de les altres empreses convidades a participar en el procediment d'adjudicació negociat sense publicitat.

A causa del gran volum de correus, el ministeri públic entén que en aquesta peça es procedirà penalment contra aquelles persones que resulten responsables d'aquests fets dels informes que realitze la UDEF.

Finalment, la peça separada número tres estaria relacionada amb l'absorció de Valmor per part de l'empresa pública Circuit del Motor. Aquest procés es va iniciar després d'un acord de la Junta General d'Accionistes de desembre del 2011 i es va fixar un valor no superior a un euro. Això va comportar, segons el fiscal, l'assumpció no solament dels 14 milions d'euros que Valmor endeutava a Circuit per tots els treballs que van realitzar per a organitzar els Grans Premis del 2008 al 2011 sinó, a més, la resta del passiu de l'empresa privada de 17 milions.