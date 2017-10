El Bloc defensa Compromís com l'única força que està "transformant el país"

Traspassat l'equador per a les pròximes eleccions autonòmiques i municipals, els diferents partits que conformen el govern del Botànic comencen a posar l'èmfasi en aquelles qüestions que els diferencien dels seus socis i que els poden fer avançar-se en una cursa en què a hores d'ara no hi ha res decidit. Els discursos es fan més optimistes, sense caure en el triomfalisme, en trobades com l'Aplec del Puig, (Fotogaleria) on ahir centenars de càrrecs, militants i simpatitzants del Bloc van celebrar sense cap tipus d'incident –Espanya 2000 havia convocat una concentració en les proximitats de l'esplanada del Monestir– el darrer diumenge d'octubre.

Així, el president del Bloc, Enric Morera, va destacar que el valencianisme "ha de ser protagonista actiu com ho ha sigut formant el govern del Botànic i teixint complicitats. Ha impulsat el canvi, perquè ens juguem el futur de les persones i poder traure de les institucions els que han practicat la cleptocràcia i que ara jutgen els tribunals". Morera va insistir durant el seu discurs que la coalició no vol que tornen a gestionar els que "ho fan al dictat dels interessos d'uns pocs i no de la majoria".

El dirigent valencianista també va lamentar els intents del PP de posar pals a les rodes a totes aquelles iniciatives que s'estan aprovant per a reforçar l'autogovern i millorar la vida de la ciutadania. "Van als tribunals a guanyar el que no poden guanyar als parlaments. Paralitzen que no es paguen els medicaments als pensionistes o la llei de pobresa energètica. Quan no els agrada el que es demana declaren il·legals manifestacions i per això consideren normal que vagen a elles a agredir els qui es manifesten lliurement, inclús ho justifiquen alguns dient que és una provocació", va etzibar el també president de les Corts.

Per la seua banda, la coordinadora nacional del Bloc, Àgueda Micó, va lamentar que l'única activitat política del PP se centra als tribunals, on tracta de paralitzar les propostes legislatives que "posen al centre les persones". En contra d'aquesta estratègia va posar com a exemple el treball dels consellers, dels diputats a les Corts, dels membres de les Diputacions i dels parlamentaris que treballen al Congrés dels Diputats. "Estem demostrant que hem vingut a rescatar persones i no bancs, com feia el PP. Eixa és la política de Compromís i és això el que hem d'explicar a la gent. Expliquem que estem redreçant aquest país", va demanar Micó reclamant a la formació fer pedagogia cada dia.

Micó també va apuntar a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, per a assegurar que l'única batalla de València que lliurarà el Bloc és pel tracte just i el finançament. Així mateix també va advertir que reclamarà un paper protagonista en el canvi de model territorial que s'obrirà a l'estat espanyol. "Des de Compromís hem de ser els garants de la democràcia al País Valencià i hem de liderar una resposta valenciana a eixe canvi", va expressar la líder del Bloc.

Defensa dels mestres

En el mateix sentit es va pronunciar el conseller d'Educació Vicent Marzà, qui va destacar la "valentia" del Bloc per haver assumit "el repte de transformar el nostre país, de millorar la vida de la gent en unes condicions molt difícils". "No teníem res a perdre, ja que som els únics, els de l'esquerra valencianista, que ho donem tot sense esperar res a canvi", va expressar.

Marzà va assegurar que els atacs que està patint l'executiu, especialment el seu departament, no s'emmarquen sols dins d'una estratègia política. "Amb fets els estem demostrant que sabem governar millor que ells, que es viu millor des que governem nosaltres, i això és el que no volen que se sàpiga. Volen que el nostre poble estiga més dividit que mai, però està més cohesionat i mira cada dia al futur amb més dignitat que mai. Això no ho podran parar ni els que ens posen a la diana, ni els que vénen a cridar", va dir a un auditori completament lliurat.

Marzà també va aprofitar l'acte per a fer una aferrissada defensa dels mestres, col·lectiu a qui PP i Cs acusen d'"adoctrinar a les aules". "S iacusen els mestres d'adoctrinar ens trobaran a nosaltres davant perquè ells són el major tresor que tenim en aquest poble, són els que ajuden els nostres xiquets a educar-se, a ser crítics i a ser feliços; ja està bé d'atacar-los", va demanar.

Així mateix, va insistir que després de vint anys de govern popular, el poble valencià havia renascut de les cendres que van deixar els populars i que "el poble valencià mai va abandonar". "Defensem amb la cara ben alta allò que estem fent, que és el més gran que ha passat al nostre país en els últims 20 anys", va reblar el conseller Marzà.

El conseller d'Economia, Rafa Climent, també va prendre la paraula sobre l'escenari. El de Muro va assegurar que són "moments per a reivindicar" allò que pertany als valencians. "Volem un tracte [financer] just, unes inversions justes i que, a més, s'executen", va dir Climent, qui va aprofitar per a destacar la importància de reivindicar no solament més diners sinó infraestructures que "cohesionen" el territori, com ara el Corredor Mediterrani, el Tren de la Costa o la línia Xàtiva-Alcoi.

La vicepresidenta segona de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, va ser l'encarregada d'obrir el torn de paraula. En el seu parlament, Amigó va descriure el moment actual del valencianisme polític que, en la seua opinió, "travessa el seu millor moment". Políticament, la vicepresidenta de la Diputació de València va lamentar l'infrafinançament que pateix el País Valencià i, en aquest sentit, va instar tots els militants presents al Puig a assistir a la manifestació del 18 de novembre per a exigir un tracte pressupostari "just" al govern espanyol.

Baldoví: "Hem de parlar d'allò que ens afecta"

El portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, va ser un dels més aclamats durant tota la jornada. Entre crits de 'president, president', Baldoví va pujar a l'escenari per a insistir en la necessitat que el Bloc i Compromís "se centren en allò que passa al país de les valencianes i els valencians". Tot i no dir-ho obertament, el portaveu al Congrés va instar a no desviar la mirada cap a Catalunya –tot i els moments complicats que allà es viuen– i "parlar d'allò que afecta els valencians".

Baldoví va demanar també, com Micó, fer pedagogia d'allò que estan fent els governs de Compromís i "actuar amb intel·ligència i fer servir la raó per damunt de la passió". Una pedagogia que serviria, segons el diputat estatal, per a posar el "focus al país de les valencianes" i "deixar en evidència la dreta, a qui no li importa el futur del nostre poble, tot i dir que ells defensen els interessos dels valencians". En aquest sentit, Joan Baldoví va lamentar "l'intent sistemàtic de la dreta valenciana" d'arraconar el nacionalisme que representa el Bloc per tal de "destruir-lo".

Aturar el feixisme

Això no obstant, també hi va haver crítiques per a alguna de les actuacions o actituds de la formació liderada per Àgueda Micó. I van arribar del sector dels joves de la formació. "D'entre totes les coses que podríem parlar crec que que hi ha una que cobra vital importància i que suposarà un dels majors reptes per a la nostra generació, com és aturar immediament i radicalment el feixisme que amenaça les nostres llibertats, els nostres drets civils i, fins i tot, la nostra integritat física", va dir Víctor Medina, portaveu de JovesPV.

Des d'aquesta perspectiva, Medina va lamentar que la formació no se sumara de forma oficial a la manifestació en què milers de persones van denunciar les agressions de la ultradreta el 9 d'Octubre. "Ahir –per dissabte– aquesta coalició va cometre una errada que és just reconèixer. Vam ser prudents a l'hora d'eixir a cridar ben alt que els carrers plens de llibertat, de somnis i de democràcia seran sempre nostres", va criticar el jove del Bloc.

Medina va advertir que contra el feixisme no cap l'equidistància. "Sumem-nos a cada crit de pau i democràcia que ocupe els carrers. Llancem un missatge ben clar als monstres que ens intenten endinsar en la foscor. El valencianisme no se sotmetrà a la bota del feixisme", va dir, per a destacar de forma insistent que "l'extrema dreta és un paràsit que s'alimenta de la tristesa, de la por i que creix al caliu de la histèria del PPi de Cs. Però, anem en compte, ja que també és un paràsit que es fa fort a l'ombra de la prudència de l'esquerra", va reblar.