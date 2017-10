Compromís demana al PP que explique per què va pagar professors de religió per classes "fictícies"

La diputada de Compromís Isaura Navarro ha demanat aquest diumenge explicacions al Partit Popular sobre l'informe policial que confirma que durant l'anterior govern "22 mestres de religió van cobrar sense fer classes", segons va publicar l'edició valenciana del diari El Mundo.

Navarro ha recordat que al març va interposar una denúncia pel presumpte desviament de fons públics de l'anterior Consell del PP, que "podria ascendir a nou milions d'euros com a conseqüència del nomenament fictici de 22 persones, que cobraven de l'Administració com a professors de religió en centres públics". "En realitat, treballaven en les diòcesis de València, Alacant i Castelló", ha recalcat.

Per tant, considera que l'informe policial "confirma que el govern del PP finançava presumptament 22 llocs de treball de l'arquebisbat", als quals, "des de l'Administració, els pagaven doblement".

La parlamentària de la coalició ha subratllat que aquests llocs "havia d'haver-los pagat l'Església catòlica i no el govern valencià del PP". "Deien que no tenia diners per a construir col·legis, però sí que en tenien per a finançar llocs de treball de l'Església d'una manera il·legal", ha denunciat.

Per a Compromís, es tracta d'un presumpte cas de "finançament il·legal", motiu pel qual la diputada ha instat l'aleshores consellera d'Educació i actual portaveu adjunta del PP en les Corts, María José Catalá, a donar explicacions.