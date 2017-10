El polèmic rector de Nules publica un "romanç" carregat de LGTBIfòbia

El full parroquial de l'església de San Bartolomé y San Jaime de Nules d'aquesta setmana està ple de missatges de crítica i odi al sistema educatiu públic que aposta per la integració de la diversitat sexual i familiar. Com si es tratara d'un romanç, el text es presenta com si haguera estat escrit per un "alumne d'escola moderna i avançada" que demana al seu pare que el porten a un col·legi "normal", atés que se sent "asustat" per les coses que passen al seu centre.

Entre les situacions "no nomals" que el fill explica al seu progenitor es troben exemples de relacions entre persones homosexuals, transsexuals i bisexuals. "A Joan li agraden les xiquetes, igual que a tu la mamà. A Curro les xiquetes i els xiquets. Per a major varietat. Mari té dos esperits en lluita transcental. Estela vol operar-se i ser, per fi, com Joan", pot llegir-se al text.

I continua: "Papà, per favor, escolta'm. Porta'm a una escola normal. Iago, a més del seu pare, també té dues mares. I Xavi cada setmana estrena nou papà. A Yennifer l'ha criada una comuna il·legal i no coneix ni al seu pare, ni a la seua mare. Tant se'n fa!", expressen altres versets pel que fa les diferents relacions familiars.

El full conclou amb l'enèsima súplica del xiquet al seu pare perquè el canvie d'escola, ja que se sent "estrany" i "no el deixen en pau" perquè l'acusen d'estar infectat per un "virus" que pot encomanar a la resta de companys i que es diu "família tradicional".

No és la primera vegada que el rector de la parroquia, Esteban Badenes, carrega contra l'educació pública o qualsevol altra actuació que considera que contravé els principis de l'església catòlica. A més, també utilitza els seus perfils a les xarxes socials per a compartir opinions carregades d'odi.

L'alcalde de Nules, contrari a la publicació

Les reaccions a la missiva parroquial no s'han fet esperar i el partit Coalición Centro Democrático (CCD de Nules) a què pertany l'alcalde, David García Pérez, ha publicat al seu mur de Facebook un missatge de rebuig. "Des de CCD Nules no podem compartir aquesta publicació de la nostra parròquia publicada aquests dies i que ens estan facilitant, alarmats, diferents ciutadans de Nules i dels voltants. Aquest itpus de publicacions no fan cap favor al cristianisme", pot llegir-se.

Així mateix, se subratlla que continuaran treballant per la diversitat, perquè es respecten les opinions i decisions de tots i contra les imposicions. "Perquè defensem el dret a ser el que cadascú vol ser", indiquen. La formació defensa el dret constitucional de llibertat d'educació que tenen els pares. Aixó no obstant, subratllen que mai donaran suport ni toleraran "l'apologia de l'odi, vinga d'on vinga".