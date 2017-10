Agressions i simbologia franquista després de la manifestació per la unitat d'Espanya

Crits de "Viva Franco" i "Arriba España", braços en alt i insults i llançaments d'objectes als mossos d'esquadra. Aquestes són algunes de les accions dels grups d'ultres que van participar diumenge en la manifestació per la unitat d'Espanya, que va aplegar a Barcelona centenars de milers de persones. En acabar la marxa, aquests grups van recórrer la ciutat i van registrar-se almenys quatre agressions: una treballadora de Ferrocarrils de la Generalitat, un taxista a prop del passeig de Gràcia, un immigrant que venia banderes i un passejant a la plaça de Sant Jaume que va recriminar-los els visques a Franco. Tres o quatre ultres el van perseguir i després de propinar-li una punyada va ser rescatat pels mossos i protegit a dins del Palau de la Generalitat.

El següent vídeo arreplega imatges en dos punts de la ciutat. En primer lloc, a la via Laietana, a l'altura de la Prefectura Superior de la Policia Nacional, lloc de peregrinació de molts nacionalistes espanyols en les últimes setmanes. La seqüència mostra la familiaritat amb què agents i ultres es tracten. Arriben a compartir fotos mentre els segons consumeixen alcohol en la via pública.

La segona part mostra l'acció d'un grup d'exaltats a les portes del Palau de la Generalitat. El algun moment intenten tombar les tanques. Minuts abans, a pocs metres, un altre contingent dels mossos ja havia descarregat unes porrades a deu persones que els venien al damunt. En el vídeo es veu com es profereixen expressions tipificades com a delictes d'odi i com la intimidació als agents és constant.