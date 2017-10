La Fiscalia de l'Estat es querella contra Puigdemont, el seu govern i la mesa del Parlament català

La Fiscalia General de l'Estat ha confirmat en roda de premsa, aquest dilluns, que s'han interposat dues querelles: una contra el president de Catalunya, Carles Puigdemont, i tots els membres del govern català i una altra contra la mesa del Parlament català, presidida per Carme Forcadell.

Així s'ha pronunciat el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, qui ha comparegut aquest dilluns des de Madrid per a anunciar que el ministeri que presideix ha interposat dues querelles contra el govern català i la mesa del Parlament "en defensa de la legalitat". D'aquesta manera, el president Carles Puigdemont, qui va ser cessat juntament amb els seus consellers pel govern de Mariano Rajoy, el passat dissabte, en aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, i la mesa del Parlament, encapçalada per Carme Forcadell, estan acusats de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics, "entre altres qüestions", segons ha explicat José Manuel Maza. Les querelles són contra els responsables polítics de la Generalitat de Catalunya pels fets que s'han anat desencadenant des de fa dos anys, unes decisions polítiques que van concloure el passat divendres amb la declaració de la independència al Parlament de Catalunya, segons ha raonat.

La querella contra Puigdemont i els seus consellers està interposada per l'Audiència Nacional, ja que pel fet de ser membres electes cessats de les seues funcions des del passat dissabte aquests són aforats. Per la seua banda, el Tribunal Suprem serà l'encarregat de dur les diligències obertes contra la presidenta de la mesa del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, i tots els membres de la mesa que hi participaren en la votació de la independència el passat divendres.

Tots ells seran citats a prestar declaració a Madrid, ha conclòs José Manuel Maza, qui no ha donat opció perquè la premsa poguera fer cap pregunta posterior a la seua compareixença.

Jurisprudència del 23-F

La querella que la Fiscalia General de l’Estat ha presentat aquest dilluns contra el Govern i la Mesa del Parlament justifica la imputació per un suposat delicte de rebel·lió en l’existència de resistència durant la jornada de l’1-O i per l’actuació del Govern durant els últims dos anys, així com pel suposat assetjament als agents del Cos Nacional de Policia a Pineda i altres episodis. Segons el Fiscal, la “violència” que requereix l’acusació de rebel·lió “no exigeix que s’esgrimisquen armes, ni combat, ni violències greus contra les persones”.

La Fiscalia basa aquesta premissa en la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre el colp d’estat del 23-F perquè “els rebels mai poden assegurar que el seu alçament serà incruent, sense víctimes i sense vessament de sang”. La Fiscalia demana que se cite els querellats amb "caràcter urgent" per prendre'ls declaració i que els diversos tribunals puguen valorar si cal adoptar mesures cautelars "de caràcter personal, tenint en compte la gravetat dels fets i els delictes imputats". En cas que no es presenten, el fiscal demana la detenció dels investigats.

Així mateix, també demana que s'acumulen a aquesta causa les ja obertes a la sala civil i penal del TSJC contra els membres del Govern de la Generalitat i també contra la Mesa, també dels "testimonis dels particulars" que es consideren rellevants per acreditar els fets exposats a la querella. Maza també demana una fiança de 6.207.450 euros a cadascuna de les querelles com a responsabilitat civil "per assegurar les responsabilitats pecuniàries en què pogueren incórrer".