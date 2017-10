Els Premis Jaume I alerten de la manca d'inversió per a la investigació i demanen un esforç tant al sector públic com al privat

La guardonada amb el Premi Jaume I d'Economia, Carmen Herrero, ha constatat aquest dilluns que la investigació a l'estat espanyol s'ha vist afectada per "les retallades" en el finançament públic i "l'escassa contribució" de la iniciativa privada i, sobre aquest tema, ha advertit que un país que no investiga "té les portes tancades a l'avenir".

Herrero, durant la seua intervenció, en nom de tots els guardonats, en l'acte de lliurament dels guardons, que s'ha celebrat aquest dilluns a la Llotja de València amb la presència de la reina Letícia, ha reconegut en aquest sentit que a l'Estat, "històricament", el finançament ha sigut "substantivament públic". No obstant açò, ha evidenciat que les "retallades" dels últims temps han "afectat doblement" la investigació "per la reducció efectiva de pressupostos i la falta de criteris en la seua distribució", ha precisat.

A més, ha lamentat que, a diferència d'altres països, la inversió privada segueix contribuint de "forma molt escassa a la generació del coneixement". "Aquestes són molt males notícies perquè el coneixement, la investigació i la innovació constitueixen les arrels del nostre futur", ha recalcat.

Per açò, ha advertit: "Un país que no investiga, que no innova, que no crea producte i que no és capaç de posar-ho en el mercat té les portes tancades a l'avenir que ens escapa". Herrero ha reclamat així mateix que la investigació "no s'ha de generar només en la Universitat", sinó que el treball científic i tecnològic ha de tenir també "cabuda substancial en les nostres empreses".

En aquest sentit, ha apuntat que els sis guardonats en aquesta edició són "la punta de l'iceberg" de "molts i continuats esforços" que són "solament possibles gràcies a la dedicació, la il·lusió, el dur treball i la col·laboració de molts altres que, d'alguna manera, són també hui premiats simbòlicament en el nostre nom i amb els quals ens enorgulleix compartir aquest premi".

De la mateixa manera, ha felicitat els promotors i creadors d'aquests premis per la seua "saviesa per conjunyir totes les facetes de creació i transmissió del coneixement" i per "la seua intel·ligència per plasmar-ho en aquests premis".

"Investigació, desenvolupament, innovació i emprenedoria formen el quartet R+D+i+i que resumeix el llarg camí que parteix del descobriment científic, passa per la seua valoració per a l'accés i utilització del mateix de manera sostenible i acaba traslladant-se a la iniciativa empresarial capaç d'arriscar-se a incorporar-ho en el producte a l'abast del públic", ha afegit.

Els premiats en aquest edició són, per primera vegada, la majoria, dones. Així, han resultat guardonats Fernando Martín, Premi en Investigació Bàsica; Carmen Herrero, Premi en Economia; Josep Dalmau, Premi en Medicina Clínica; Anna Travesset, Premi Noves Tecnologies; i Alicia Asín, Premi Emprenedor.