Bankia guanya 739 milions fins a setembre, un 1% més que en 2016

Bankia va obtindre un benefici net atribuït de 739 milions d'euros en els nou primers mesos d'enguany, la qual cosa suposa un increment de l'1% respecte al mateix període de l'any anterior a causa de l'increment dels ingressos per comissions i al descens tant de les despeses com de les dotacions a provisions per la millor qualitat creditícia.

En els nou primers mesos de l'any, l'entitat va realitzar provisions per 244 milions d'euros, un 4,3% menys, segons ha informat aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El conseller delegat de Bankia, José Sevilla, ha destacat que l'entitat ha aconseguit incrementar els seus beneficis gràcies a la bona dinàmica comercial en un entorn complex de tipus d'interés.

"Cada vegada tenim més clients, més vinculats i més satisfets que compren més productes de valor afegit i concedim més crèdit tant a particulars com a grans empreses i pimes", ha ressaltat.

"Açò es complementa amb una millora constant de la qualitat del balanç, la qual cosa es tradueix en una menor necessitat de dotació a provisions i en una nova reducció de la taxa de morositat i dels actius adjudicats", ha afirmat.

Per açò, segons ha assenyalat, la ràtio de solvència del banc torna a millorar i s'eleva per sobre del 14%, la qual cosa situa l'entitat "entre les més capitalitzades d'Europa".