ERC, disposada a concórrer a les eleccions convocades per Rajoy

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha assegurat aquest dilluns que la seua formació vol trobar la manera de participar i ser-hi present" en les eleccions del 21 de desembre. Sense aclarir si Esquerra vol presentar-se o no i obrint la porta a tots els possibles escenaris, Sabrià ha cridat a "convertir" unes eleccions "que no estan legítimament convocades" en "una oportunitat per defensar la fràgil república".

Amb tot, ha avançat que ERC voldrà prendre aquesta decisió "amb diàleg i conjuntament" amb la resta de partits i entitats independentistes. "Unitat republicana", ho ha definit. De la mateixa manera, el portaveu ha denunciat que aquest dilluns Catalunya ha patit "l'ocupació de les institucions de manera il·legal" amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i l'ordre de destitució del govern.