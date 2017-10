Puig demana un pacte d'Estat per la ciència capaç de "recuperar, retindre i atraure talent"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha instat a constituir de forma "urgent" un pacte d'Estat per la ciència que contribuïsca a fer front als reptes de futur i que permeta, a més, superar barreres institucionals" i "restriccions pressupostàries per a sumar la "gran intel·ligència" que existeix distribuïda arreu de l'estat espanyol.

Puig s'ha pronunciat així durant la seua intervenció en la cerimònia de lliurament dels Premis Jaume I. En el seu discurs, el cap del Consell ha remarcat també la voluntat de la Generalitat que el País Valencià forme "part activa" d'aquest acord científic d'àmbit estatal des de la "lleialtat institucional" perquè es convertisca "en un espai d'estabilitat" que "recupere, retinga i atraga talent". Durant la seua intervenció, el president ha posat l'accent en la necessitat de "superar les insuficiències" del sistema de ciència i tecnologia a nivell estatal. "El dilema és: inèrcia o futur", ha postil·lat.

"Alcem la insuficient xifra de l'1,2% que inverteix hui Espanya en recerca, quan hem assumit, davant d'Europa, el compromís d'aconseguir el 2% en 2020", ha asseverat Puig sobre aquest tema, i ha advocat per abandonar "la via lenta" en matèria d'inversions per a recerca i innovació. "Abandonem aquesta via lenta, perquè seguim ancorats en el nivell d'inversió de 2006", mentre que "els nostres socis europeus –ha dit– s'han fixat ja un objectiu del 3%".

El cap de l'executiu valencià també ha instat a "aprendre de la ciència i els seus protagonistes", així com dels seus valors, per a fer front al "feix de crisi" que pateix Espanya. "Cap veritat de cap part és definitiva i, per tant, mai pot justificar la ruptura de la convivència", ha assenyalat sobre aquest tema. "Raonem, dubtem, respectem –ha continuat–. Aconseguim, com en altres moments històrics de la nostra democràcia, modelar sentiments compartits, acceptem la diversitat en un marc d'igualtat per a totes les persones". "Aquesta Espanya que suma, aquesta Europa conviscuda ens ha fet millors a tots els pobles, a totes les persones que la formem", ha afirmat. El president ha declarat que, des del País Valencià, es defensa "un país de raons, enfront de la confrontació d'emocions" i "un país de ciència que aposte pel seu talent i que sume racionalitat i sentiment; cap i cor".

El president ha emplaçat a "no oblidar" qüestions determinants per al futur com el "repte" del canvi climàtic, "les derivades del qual ens porten a episodis de sequeres cròniques com la que pateix especialment la província d'Alacant", i ha demanat "el compromís de totes les administracions" per a fer front a aquest problema i a altres reptes com el de l'envelliment de la població o el de l'impacte de la nova economia sobre el mercat laboral.

Puig ha tingut també paraules en el seu discurs per a expressar l'agraïment a la Casa Reial pel seu suport a aquests premis i a la ciència i ha mostrat, així mateix, el reconeixement i gratitud de la Generalitat i la societat valenciana a totes les persones premiades "per haver fet de la ciència i el risc intel·lectual la seua vocació permanent" i per "sumar les seues capacitats" des d'una mirada plural per a contribuir al progrés social.