La Mostra Internacional de Titelles apropa més de 33 espectacles a la Vall d'Albaida

La Vall d'Albaida acollirà la 33a Mostra Internacional de Titelles, que tindrà lloc del 9 al 12 de novembre. En aquesta edició, es podrà veure la feina de 14 companyies que actuaran en 19 localitats amb més de trenta espectacles que entrellacen un seguit d'experiències úniques i amb una aposta clara perquè l'espectador en siga també partícip. Territorialitzar la cultura ha estat la idea que ha mantingut la directora general de Patrimoni, Carmen Amoraga, durant la presentació d'aquest dilluns, una valoració que ha compartit el conseller de Cultura de la Mancomunitat, Fede Vidal, qui ha manifestat que "amb la Mostra de Titelles ajudem a descentralitzar la cultura perquè companyies i peces de primer ordre arriben a poblacions menudes, oferim una proposta diferenciada per al cap de setmana en tota una comarca i transmetem els valors escènics a través de les escoles", per a les quals s'ha pensat la programació del dijous i el divendres de matí. A més, hi haurà diversos tallers, com ara el de titelles del balear David Duran o el de construcció d'objectes absurds a partir de material reciclat de l'argentí Emiliano Matesanz.

L'aposta per acostar el públic a l'escenari es materialitza amb espectacles per a totes les edats i temes d'actualitat com l'obsessió pel físic, tractat per la companyia Kimani amb Cospress des de la dansa i els objectes, o el bullying, del qual es parla mitjançant els animals del Safari de la Companyia de Comediants La Baldufa. La directora artística de la Mostra, Ángeles González, explica que "convidem a viure les coses des d'una perspectiva més propera, a quedar-se amb allò menut". Se n'encarregaran Guillem Albà i Clara Peya amb Pluja, pura sensibilitat amb deliciosa música en directe per a provocar un nus en l'estomac als espectadors. Íntima és també la proposta de Arena en los bolsillos: Pequeña Max, una xicoteta joia per als més menuts que atraparà igualment els majors i que ha sigut nominada com a millor espectacle infantil i familiar dels últims premis MAX.

De Nàpols arriba Gaspare Nassuto, un artista de dimensió internacional. Divendres, dissabte i diumenge, en quatre municipis de la Vall d'Albaida, es podrà assistir a un espectacle irreverent i divertit: un dels grans clàssics del teatre de Pulcinella. Dimensió internacional és també la que han aconseguit els bascos de Teatro Paraíso, que amb Kubik han girat per 12 països d'Europa i Amèrica. Teatre per a veure i sentir de prop que vol reduir les distàncies, quan no trencar-les, entre l'escenari i el pati de butaques perquè espectadors i companyia formen part d'un mateix fet artístic, i sense deixar de costat que tan important és el que es diu com la manera com es conta. A banda d'aquestes obres, Eugenia Manzanera, amb Retahilando, fa veure de manera tendra i còmica que els contes que tots coneguem depenen de qui els conta i els canta; Periferia Teatro, amb Vuelapluma, mostra amb una sensibilitat exquisida, que les ales d'un ocell atrapat poden ser les nostres mans; i Zum-zum Teatre, amb fina ironia i una delicadesa interpretativa, conta que els diners són com el conte de La gallineta dels ous d'or.

També es representarà Óscar, el niño dormido, a Ontinyent, dels andalusos de El espejo negro, que resol amb humor, tendresa i un domini absolut del treball d'objecte un argument tan delicat com és el d'un xiquet en coma. Un muntatge de gran format i per a adults que contrasta amb propostes tan íntimes com les dels ja esmentats Guillem Albà, Arena en los bolsillos i Teatro Paraíso. Tot sense oblidar-se de la participació de les companyies valencianes de reconeguda trajectòria com Teatro la Estrella, L'Horta Teatre, La Carreta Teatro i l'anomenada Teatre de l'Home Dibuixat, amb propostes ben diferents que demostren que el món del titella continua ben viu a casa nostra.