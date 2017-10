El Consell coordina amb les Illes Balears i Navarra les seues polítiques de gestió de residus

Els directors generals de Qualitat Ambiental del País Valencià, les Illes Balears i Navarra s'han reunit hui per a coordinar polítiques de protecció ambiental i de gestió de residus. El director general del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental valencià, Joan Piquer; el director general d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus del govern balear, Sebastià Sansó; i la directora general de Qualitat Ambiental de Navarra, Eva García, s'han reunit a Palma per a abordar diversos problemes comuns en els tres territoris amb l'objectiu d'avançar cap al nou model d'economia circular, segons ha informat la Conselleria balear de Medi Ambient en un comunicat.

Segons la nota, aquest semestre, el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i les autonomies treballen "de manera intensa i coordinada" per a l'aprovació de l'estratègia estatal d'economia circular i del nou paquet d'economia circular, un procés en el qual els governs autonòmics treballen perquè els avanços siguen "més exigents i ràpids".

Així, els directors generals han analitzat els diferents avanços que estan aconseguint en els seus respectius territoris i han acordat fomentar el compostatge domèstic i comunitari com a mecanisme addicional i complementari a la gestió de la fracció orgànica de bioresidus, "una mesura de prevenció en la generació de residus jeràrquicament prioritària a qualsevol altra".

El Ministeri d'Agricultura i els diferents governs autonòmics treballen en l'aprovació de l'estratègia estatal d'economia circular

Així mateix, han tractat la necessitat d'avançar cap a un model de producció i gestió d'envasos com a recursos i no com a residus, incidint contra el frau en els sistemes actuals de gestió i impulsant "l'ecodisseny vertader" per a impedir la introducció en el mercat d'envasos que no es poden reciclar. També han acordat revisar i homogeneïtzar els criteris de retribucions econòmiques dels sistemes integrats de gestió de residus (SIG) i del Sistema Col·lectiu de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) a totes les comunitats autònomes.

També han debatut sobre la necessitat que hi haja una gestió circular de tots els residus i han incidit especialment en noves mesures de control i gestió que afavorisquen l'economia local i autonòmica i l'autosuficiència en la gestió, tal com defineix el nou model d'economia circular de la Unió Europea, sense exportacions de recursos fóra de l'àmbit comunitari.

Els tres governs s'han compromés a coordinar-se en la tramitació i la posada en marxa de normativa en matèria de gestió mediambiental i a impulsar mecanismes per a potenciar les relacions amb les entitats locals de cada territori i l'economia en la gestió integral de residus. També s'impulsaran, de manera coordinada, proves pilot en matèria de nous sistemes de gestió de residus. A més, els representants valencià, balear i navarrés han constatat la necessitat d'implantar noves polítiques econòmiques i fiscals en matèria de gestió de residus i d'establir l'obligació de recollida separada de bioresidus en l'àmbit estatal.

Els tres governs s'han compromés a coordinar-se en la tramitació i la posada en marxa de normativa en matèria de gestió mediambiental

Els acords que s'han pres en aquesta reunió donen continuïtat a trobades anteriors que van tindre lloc a Barcelona, València i Pamplona. La pròxima cita serà en l'Ecofira-Fira Internacional de les Solucions Mediambientals, que enguany es durà a terme a València entre els dies 28 i 30 de novembre. De forma paral·lela, eixos dies també se celebrarà la primera edició de l'Ecofòrum sota el lema 'L'empresa enfront del canvi climàtic'.