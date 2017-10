Esquerra Republicana i Esquerra Valenciana treballaran de manera conjunta

El president d'Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), Josep Barberà, va tancar el tradicional Aplec del Puig celebrat a la Muntanyeta de la Patà anunciant que "Esquerra Republicana del País Valencià es converteix en el pal de paller de l'independentisme valencià i Esquerra Valenciana serà la segona pota d'eixe pal de paller".

Un anunci que es tradueix en el fet que des d'ara les dues formacions "encenten un camí en què treballaran orgànicament, de forma conjunta". La finalitat, segons expliquen en un comunicat, "és aglutinar el valencianisme republicà i d'esquerres del País Valencià per a avançar en l'assoliment de la sobirania". "És l'hora de sumar, de mirar-nos com a poble i avançar, en el sentit més fusterià", va dir Jaume Ferrà, membre del consell polític d'Esquerra Valenciana, en el seu discurs.

Esquerra Valenciana, formació que va crear l'entesa juntament amb Esquerra Unida, va formar part del Bloc Nacionalista Valencià fins al desembre passat. "Quan Compromís ha començat a involucionar hem hagut de deixar el Bloc", va assegurar Jaume Ferrà.

El tradicional Aplec del Puig (Fotogaleria) va servir per a parar una especial atenció a la figura de Joan Fuster en el 25é aniversari de la seua mort, amb la participació de Tomàs de los Santos, qui va interpretar l'adaptació del poema Criatura dolcíssima, obra del mestre de Sueca.

El portaveu nacional de les Joventuts d'Esquerra Republicana, Pau Morales, va destacar el paper que els joves han jugat en el procés català i ha posat el poble valencià com a exemple de resistència: "Vosaltres heu sigut referent del que és la lluita contra les actituds feixistes des de fa anys".

Per la seua banda, la diputada al Congrés d'Esquerra Republicana, Teresa Jordà, va fer un al·legat de la República catalana recentment proclamada i de l'actitud violenta del govern espanyol: "Hem proclamat la República catalana i el que ens ha mostrat és el que molts ja sabíem: la cara oculta de l'estat espanyol, demofòbic i autoritari, que et deixa tindre un projecte polític sempre que no el vulgues exercir".